Helsedirektoratet om coronaspørsmål: – Ikke ring 113

Utbrudd i Oslo og mye omtale i media gjør at mange ringer coronatelefonen. Nå er Helsedirektoratet bekymret for at overbelastning av linjene kan føre til at flere ringer 113 med spørsmål om viruset.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier stor pågang ved coronatelefonene gjør at kapasiteten er sprengt. Det gjelder både Oslo kommunes rådgivningstelefon såvel som det nasjonale nummeret hos Helsedirektoratet.

Lørdag ettermiddag var pågangen på telefonen i Oslo så stor at mange ikke engang fikk plass i ventekøen. Innringerne ble istedet kontaktet per SMS, med beskjed om å se etter svar på kommunens nettsider.

– I Oslo kommune har man hatt inntil 20 operatører på jobb for å svare på coronarelaterte spørsmål, men det har ikke vært nok. Det gjør at mange bekymrede innringere opplever å bli avvist, forteller han.

Bekymret for 113-nummeret

Da smitten først kom til landet i mars, opplevde man enorm pågang også på nødnummeret 113.

– Vi er bekymret for å igjen komme i en situasjon hvor nødnummeret er opptatt når folk ringer. Prøv på nytt senere, eller søk informasjon hos sikre kilder på nett om du ikke får svar på en av coronatelefonene eller hos legevakten. Ikke ring 113, oppfordrer beredskapsdirektør Olsen.

Videre uttrykker han bekymring for om kommunene rundt om i landet er godt nok beredt til å håndtere telefonstorm på legevaktnummeret 116117, dersom det skulle oppstå lokale smitteutbrudd utover høsten.

Om folk ikke kommer gjennom, er Helsedirektoratet redd viktig informasjon om viruset ikke skal nå ut til folk. De holder derfor også sin egen coronalinje åpen i helgene, for å bistå kapasiteten på de andre linjene, forteller beredskapsdirektøren.

– Stor pågang

– Det har vært en veldig stor pågang den siste uken – en betydelig økning fra tidligere, sier kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i helseetaten i Oslo kommune til NTB lørdag formiddag.

Kommunen opplyser at de jobber for å få utvidet kapasiteten. Blant annet skal de få på plass et registreringsskjema på nett, for de som skal teste seg.

Den siste tiden har trenden for registrert smitte i Norge vært stigende. Utbrudd ombord på Hurtigruten, en bryllupsfeiring i Moss og ulike fester i Oslo er blant de større utbruddene som har vært omtalt i media.

