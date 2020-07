SEMESTER: Snart samles nye studenter ved universitetene og høyskolene. Det blir en fadderuke og det er viktig, mener lederne VG har snakket med. Foto: Trond Solberg

Studenter frykter coronasmitte – slik gjennomføres fadderukene

Studiestedene er klare til å ta imot nye studenter selv om FHI er bekymret for coronasmitte under fadderukene.

FHI-overlege Preben Aavitsland er urolig for at smitten skal øke når studentene skal bli kjent med hverandre under fadderukene, skriver NRK.

– Da kommer det ungdommer fra hele landet. Noen av dem har kanskje nylig vært på utenlandsferie. De blander seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt, sier Aavitsland.

Rekordmange 108.000 har fått tilbud om studieplass i høst og i midten av august starter fadderukene på universiteter og høyskoler. Med en pågående pandemi, er helsemyndighetene urolige for hva som skjer når tusenvis av unge studenter samles til fest.

Før coronapandemien har fadderukene samlet nye studenter til store konserter og fysiske arrangementer. I år velger fadderstyrene å samle studentene i mindre grupper for å minske risikoen for smitte.

– Vi har satt en grense på 20 personer og følger NTNUs regler for smittevern, sier Julie Tetlimo, leder i Fadderutvalget Dragvoll.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til VG at det er greit å delta på sosiale sammenkomster for nye studenter, men at man fortsatt må ta covid-19 på alvor.

– Det vil bli sammenkomster og fester med alkohol, og det er mulig å gjennomføre med FHI sine råd, sier Marius Clem som er president for BIs studentorganisasjon (BISO).

Har en corona-plan

Flere studiesteder gjennomfører fester for nye studenter i høst. Stedene VG har vært i kontakt med velger å dele studentene i mindre grupper. De fleste har en blanding av fysiske fester og digitale arrangement.

– Det er viktig å få til noe sosialt for nye studenter. Vi prøver å gjennomføre med grupper på 15 studenter, men er klare for å dele gruppene slik at det er færre som møtes fysisk, sier Tobias Hjermann, leder av fadderordningen ved Universitetet i Tromsø.

MØTE NOEN: Nye studenter ved NTNU skal få møte noen sier Julie Tetlimo er leder i Fadderutvalget Dragvoll. Foto: Privat

Han sier alle nye studenter er garantert en faddergruppe.

– Jeg har selv hatt venner og kjente som er blitt smittet av coronaviruset. Så lenge alle er beviste på å hindre smitte skal det ikke være et problem å gjennomføre opplegget vi har laget.

– Viktig å samles

Julie Tetlimo er leder i Fadderutvalget Dragvoll ved NTNU. Hun mener det er viktig at nye studenter møter andre.

– For oss er det viktig at alle skal kunne delta også de som er i risikogruppene, sier Tetlimo til VG.

Hun forteller at fadderne er bekymret for at det skal bli smittespredning og at det skal være trygt å være ny student.

– Alt kan ikke skje digitalt. Dette er en viktig risiko å ta slik at folk får truffet hverandre. Vi gjør det som er mulig for å hindre smitte og fadderne skal passe på at alt er trygt.

DUGNAD: Marius Clem, leder i studentorganisasjon til BI (BISO), sier at det er viktig at nye studenter følger smittereglene slik at fadderuken blir tryggere for alle. Foto: Privat

Fint at FHI viser bekymring

BISO arrangerer fest for studenter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De har bestemt at studentene skal samles i grupper på 20 personer.

– Fadderuken er viktig fordi det er det første møte med studiestedet, både faglig og sosialt, sier Marius Clem.

Han mener at det er viktig at alle tar del i dugnaden og at det er bra at myndighetene kommer med bekymringer.

– Det er en risiko for smitte, men vi har laget et opplegg for å begrense risikoen mest mulig.

Publisert: 30.07.20 kl. 15:48

