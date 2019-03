Foto: Bjørn L. Olsen, Saltenposten

Gravemaskin og hjullaster tatt i skred

Det har gått et snøskred i Durmålstinden i Sørfold i Nordland. Politiet har mistanke om at to personer er tatt.

I tillegg bekrefter Hovedredningssentralen overfor NRK at en hjullaster og en gravemaskin er savnet etter skredet.

Nødetater, frivillige og Seaking har rykket ut til skredet, som gikk i Durmålstinden i Sørfold i Nordland .

– Vi har en mistanke om at vi savner to personer i området. Det er på bakgrunn av spor, sier operasjonsleder Mari Lillestø til VG ca. 13.30.

Skredet skal være 200 meter bredt. Det er stor skredfare i området, og ikke mulig for kjøretøy å komme til. Redningsmannskaper med lavinehunder er satt ned av Seaking-helikoptere, opplyser operasjonslederen.

Ifølge NVEs snøskredvarslingstjeneste Varsom.no er det betydelig skredfare i store deler av Nordland og Troms tirsdag.

