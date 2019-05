VINNER: Harald Knutsen er fornøyd med å være vinneren av VGs gullbil. – Tenkt at det skulle bli meg som får ta med meg denne bilen hjem, sier han. Foto: Trond Solberg

Vant VGs gullbil: Nå skal jeg hjem til kona, så er det ut på kjøretur

Harald Knutsen (77) fra Lillestrøm ble den heldige vinneren av VGs gullbil. – Jeg er helt skjelven, jeg. Det kan jo ikke bli stort bedre enn dette, sier den nye bileieren.

Marthe Nymoen

Knutsen smiler fra øre til øre der han står, klar for første kjøretur i flunkende ny bil.

– Jeg har aldri vunnet noe som helst i hele mitt liv, så dette er jo bare moro. Nå skal jeg kjøre rett hjem til kona i Lillestrøm, spise lunsj, og så er det ut på kjøretur, ler Knutsen.

SKULLE VÆRT PÅ BOWLING: – Vanligvis bowler jeg med kona og gjengen i Lillestrøm på dette tidspunktet, men det er minst like gøy å hente bil, spøker Knutsen. Foto: Trond Solberg

Gevinsten var en firehjulsdreven Suzuki Ignis SUV Hybrid, til en verdi av 259.000 kroner. Etter Knutsens ønske, ble det en neonblå variant, og han ser ut til å være storfornøyd med fargen.

– Jeg var veldig spent på hvordan den ville se ut i virkeligheten, men syntes i grunn den var mye finere enn den var i katalogen. Vi har en rød bil fra før, så da ble det blå nå, forteller Knutsen.

Ble overrasket på påskeaften

Det var påskeaften VG ringte for å fortelle at han hadde vunnet «Finn gull i VG»- konkurransen.

– Dette er første året jeg har sendt inn koder, så det er jo helt rått at jeg vant en bil.

– Jeg pleier å ta med meg papiravisen til VG et par ganger i uken, så da syntes jeg det var spennende å bli med i konkurransen, forteller han.

OVERREKKELSE: Her får Harald Knutsen bilnøklene og en blomsterbukket som vinneren av VGs gullbil. Foto: Trond Solberg

Siden desember 2017, har VG delt ut premier hver eneste dag til våre lesere, i tillegg til fem biler. Siden nyttår har mer enn 120.000 deltagere deltatt med til sammen over en halv million koder.

– Det er utrolig moro at så mange deltar, og vi opplever fortsatt at nye lesere hiver seg på som gjør at antall deltagere vokser for hver uke, sier Jan-Christian Walle, kjedesalgssjef i VG.

– Vi har også laget en tvist for å belønne våre lojale lesere litt ekstra. Leser man avisen og sender inn ny kode 2 eller flere ganger i løpet av en kalenderuke, dobler vi også loddene.

Vil du delta i konkurransen?

Du finner en ny gullkode i papiravisen eller i VG+ hver dag. Slik blir du med i trekningen av gullbarrer og bilpremie.

Publisert: 06.05.19 kl. 17:38