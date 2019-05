SIVILE BILER: Biler registrert på Oslo politidistrikt parkert like ved Det norske kartselskapet i ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politiet ransaker Kartselskapet – eieren siktet

RYEN (VG) Oslo politidistrikt slo i dag til mot Det norske kartselskapets lokaler. Både selskapet og eieren Laila Mjeldheim er siktet for bedrageri.

– Jeg kan bekrefte at vi nå har åpnet etterforskning mot Det norske kartselskapet og Laila Mjeldheim, og at vi i dag har vært og ransaket på både arbeidsadresse og privatadresse. De er siktet for overtredelse av straffelovens bestemmelser om bedrageri, sier Rune Skjold, leder for Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.

– Hva mistenker dere?

– Vi mistenker bedrageri mot kunder, svarer Skjold.

Han opplyser at Mjeldheim ikke er pågrepet.

Mjeldheims forsvarer, Øystein Storrvik, har foreløpig ingen kommentar til siktelsen og ransakingen.

Omsatt for 140 millioner

I fjor vår avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Mjeldheims selskap trente opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Selskapet lever av å selge oppføringer i sitt eget kart. Kundene har vært både private bedrifter og offentlige virksomheter. Siden 2007 har selskapet omsatt for over 140 millioner kroner. Eneeier Laila Mjeldheim har siden 2011 hatt en samlet ligningsført inntekt på over 15 millioner kroner.

Kommuner over hele landet har fortalt om hvordan de følte seg lurt av Kartselskapets salgsmetoder, fakturingspraksis og selve produktet.

SIKTET: Laila Mjeldheim er siktet for bedrageri etter ransaking av Kartselskapet. Her fotografert utenfor Oslo tingrett i august 2017. Foto: Tore Kristiansen,VG

Addictologi

Mjeldheim og Det norske kartselskapet har vært nært assosiert med det omstridte Addictologi Akademiet, som drives av avhengighetsterapeuten Espen Andresen. Hennes ansatte var tidligere pålagt å gå i gruppeterapi hos Andresen.

En rekke personer har stått frem og fortalt om hvordan det var å jobbe i Kartselskapet. En av disse inngikk nylig et forlik med Mjeldheim.

BENTLEY: Laila Mjeldheim på vei inn sin Bentley Continental GT V8 i fjor vinter. Foto: Tore Kristiansen

Politiet, Arbeidstilsyn og Skattekrim

Etter VGs avsløringer, har følgende skjedd:

Arbeidstilsynet dro på uanmeldt kontroll i desember 2017. Det førte frem til at Kartselskapet forsikret myndighetene om at de ikke lenger skulle blande addictologi-læren inn i arbeidstiden til sine ansatte, og Arbeidstilsynet kvitterte ut alle påleggene.

Skattekrim slo til sommeren 2018 mot både Kartselskapet og Addictologi Akademiet. Terapeut Espen Andresen ble anmeldt for skattesvik, mens utfallet for Kartselskapet foreløpig ikke er kjent.

Kartselskapets leverandør, Norkart, valgte å bryte samarbeidet etter ti år våren 2018. Kartselskapet benytter nå Microsofts Bing som kartunderlag.

Oslo-politiet åpnet etterforskning og har nå siktet Kartselskapet og eier Laila Mjeldheim for bedrageri.

SEKSJONSLEDER: Rune Skjold leder seksjonen som har slått til mot Kartselskapet i dag. Foto: Nils Bjåland

Avviser anklager

Laila Mjeldheim har tidligere avvist alle anklager mot henne og Kartselskapet.

– Det er ikke riktig at selgerne i DNKS blir opplært i metoder eller teknikker for å manipulere kundene, slik det insinueres av VG, uttalte hun i fjor vår.

Om uttalelsene til en rekke norske kommuner har hun uttalt:

– I lys av den massive svertekampanjen som VG har ført mot meg og selskapet over flere måneder, ligger det derfor klare føringer for de som er blitt kontaktet, om at VG bare er ute etter det negative.

Om samarbeidet med terapeut Espen Andresen og ansatte som har ytret seg kritisk, har hun uttalt:

– Å reparere et ødelagt liv er ingen lek. Det er en kjempetøff prosess, og ikke alle lykkes. Når vi mennesker opplever nederlag, har vi ofte behov for å plassere skyld – og i mange tilfeller snur vi oss mot dem som i utgangspunktet har forsøkt å hjelpe oss.

Espen Andresen har også avvist alle anklager.

