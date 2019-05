ÅSTEDET: Det var her på Jemtland-eiendommen i Brumunddal at det fredag ble gjennomført rekonstruksjon. Svein Jemtland, som ble dømt for drapet på kona i tingretten, nekter straffskyld og har anket tingrettsdommen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Gjennomførte rekonstruksjon i Jemtland-saken

I dag ble det for første gang gjennomført rekonstruksjon på Jemtland-eiendommen. Forsvaret mener det blir et viktig bevis i Svein Jemtlands ankesak.

Nå nettopp







– Vi har gjennomført en rekonstruksjon i Jemtland-saken. Det er etter begjæring fra Svein Jemtland selv, bekrefter politiadvokat Julie Dalsveen overfor VG.

Kripos bisto under rekonstruksjonen, som ble tatt opp på video.

Christian Flemmen Johansen, en av Svein Jemtlands forsvarere, sier at det er første gang det er gjennomført rekonstruksjon på eiendommen i Brumunddal .

– Man har etter beste evne forsøkt å gjenskape det som skjedde, sier Flemmen Johansen, som forsvarer Jemtland sammen med Ida Andenæs.

DREPT: Ifølge tingrettsdommen ble Janne Jemtland drept av sin ektemann Svein Jemtland. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Foto: Privat

– Ulykke

Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel for drapet på sin kone Janne Jemtland 29. desember 2017. Han anket dommen på stedet. Flemmen Johansen sier rekonstruksjonen blir et viktig bevis i ankesaken.

– Han har ikke endret forklaring, og sier dette var en ulykke. Nå har han fått mulighet til å illustrere dette ved å vise fullt ut hva som skjedde, sier Flemmen Johansen.

ØNSKET REKONSTRUKSJON: Svein Jemtlands forsvarere, Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen, har begjært rekonstruksjonen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Hvorfor er det så viktig å rekonstruere hva som skjedde?

– Det er avgjørende å vise hva som faktisk skjedde da Janne Jemtland døde. Han ønsker å belyse sin uskyld ved å belyse saken så godt som mulig, og da få frem at dette var en ulykke, sier Flemmen Johansen.

I RETTEN: Svein Jemtland ble dømt til 18 års fengsel for drapet i tingretten. Han anket dommen på stedet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Usannsynlig

Den 28. desember 2017 var ekteparet på en romjulsfest på forsamlingslokalet Veldrom i Ringsaker.

De tok taxi hjem natt til 29. desember.

Kort tid etter at Janne og Svein Jemtland kom hjem fra fest, hørte sønnen, et av nøkkelvitnene i drapssaken, krangling og et høyt smell som lignet skudd.

Sønnen forklarte i barneavhør at han allerede natt til 29. desember oppfattet lydene fra krangel og skudd som at faren kunne ha drept moren.

Under rettssaken forklarte Svein Jemtland at Janne truet ham med pistolen, og at han nærmest i selvforsvar forsøkte å fravriste kona pistolen da den gikk av. Kulen traff henne midt i pannen.

«Det fremstår som usannsynlig at hun skal ha avfyrt skuddet som drepte henne» skriver tingretten i dommen.

«Det er ikke noe som skaper rimelig fornuftig tvil om at det var Svein Jemtland som avfyrte skuddet mot Janne Jemtland», fremgår det av dommen.

Publisert: 03.05.19 kl. 14:51