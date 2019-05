PARLAMENTARISK LEDER: Hans Fredrik Grøvan i KrF. Foto: Helge Mikalsen

KrF-Grøvan om Listhaug: - Håper hun har lært

Sylvi Listhaug (Frp) har fredag blitt presentert som ny eldre- og folkehelse minister i regjeringen, et år etter at hun gikk av som justisminister.

– Min forventning til Listhaugs inntreden i regjeringen er at hun står lojalt på regjeringens plattform. KrF forventer at hun løfter de eldres sak på en måte som gjør at de kan bli sett og viktige tiltak blir iverksatt, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, til VG og legger til:

– Så håper jeg hun har tatt lærdom av situasjonen som førte til hennes avgang for 1 år siden og framover kan opptre samlende og ikke sette grupper opp mot hverandre.

Det er et år siden Sylvi Listhaug meldte at hun valgte å gå av som justisminister, og heller fortsette å kjempe for politikken sin fra Stortinget.

Bakgrunnen for det hele var at Listhaug delte et Facebook-innlegg 9. mars som fikk stor oppmerksomhet, da hun skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet. Opposisjonen reagerte sterkt ved å stille seg bak et mistillitsforslag fra Rødt, og flere krevde at hun skulle gå av.

Listhaug trakk seg som justisminister kort tid etter at KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde at partiet ikke lenger har tillit til henne. Da hun trakk seg, kalte Listhaug KrF et parti «helt uten ryggrad». Dette var langt fra første gangen KrF barket sammen med Frp-statsråden.

Moxnes: Beklagelsen var ikke ektefølt

– At Listhaug nå blir statsråd igjen, ett år etter at hun måtte gå på grunn av Rødts mistillitsforslag, er først og fremst Erna Solbergs problem. Det var riktig og nødvendig at hun gikk sist. Det hun har sagt i etterkant viser at beklagelsene hun framførte til Stortinget heller ikke var ektefølt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det var han som sto bak mistillitsforslaget mot Listhaug for ett år siden.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer:

