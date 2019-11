Erlik Oslo-selgeren Jimmy (38): Jeg ble banket opp og ranet

Erlik Oslo-selgeren Jimmy Christiansen Antonsen (38) sier han ble fratatt lommeboken, og at han ble banket opp da han løp etter gjerningsmennene.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg fikk flere slag i hodet, sier 38-åringen til VG utenfor Legevakten i Oslo fredag kveld.

Antonsen selger bladet Erlik Oslo, et gatemagasin av og for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Han forteller at han ble utsatt for både spark og slag da han var ute og gikk i sentrum av Oslo ved 17-tiden fredag.

– Det kom tre personer eller flere som lurte på om jeg ville kjøpe hasj. Jeg skulle forbi dem, men de samlet seg rundt meg, forteller han.

Deretter skal de ha holdt ham fast og gått gjennom lommene hans, før de løp fra stedet.

– Jeg løp etter han ene, jeg så han hadde lommeboken min. Da begynte de andre å løpe etter meg. Så fikk de tak i meg. Da var jeg ganske ferdig, sier han.

SLAG OG SPARK: Erlik Oslo-selgeren Jimmy Christiansen Antonsen (38) forteller om slag og spark mot både hode og kropp. Foto: Hallgeir Vagenes

– Helt forkastelig

Det er etter dette de skal ha gått løs på ham. Forbipasserende skal så ha reagert på det som skjedde.

– Jeg måtte jo prøve å få tilbake lommeboken min. Jeg hadde jo vært ute hele dagen og solgt blader, ikke sant. Jeg følte jeg hadde jobbet for det, sier 38-åringen som til vanlig selger blader i Drammen.

Antonsen var i Oslo for å hente blader. Han forteller at han har vært Erlik Oslo-selger i 6–7 år. Før dette solgte han Erlik Norge.

– Dette er helt forkastelig. Jeg pleier ikke å bli utsatt for sånt. Det har ikke skjedd oppigjennom.

– At de kan rane de fattigste i samfunnet, forklarer meg feigheten. Det finnes tusenvis av forretninger du kan rane. Privatpersoner er gjerne de som ikke får saken sin oppklart, og som det går hardest utover, sier Antonsen, som ikke har håp om at saken skal bli løst.

UNDERSØKT: Etter hendelsen ble 38-åringen fraktet til Legevakten i Oslo. Foto: Hallgeir Vagenes

Politiet jaktet gjerningspersonene

Etter at hendelsen ble meldt til politiet, ble 38-åringen kjørt til legevakten. Til VG forteller operasjonsleder Tore Solberg ved Oslo politidistrikt at Antonsen var forslått og blodig i ansiktet etter hendelsen.

De tre gjerningspersonene, som beskrives som unge gutter med utenlandsk opprinnelse, løp fra stedet.

Politiet lette tidligere fredag i området med patruljer, og prøvde å hente inn vitneopplysninger. Da VG snakket med operasjonssentralen klokken 19.45 var ingen pågrepet.

– Det jobbes ikke lenger aktivt med søk, men vi håper det kommer inn flere tips når saken får oppmerksomhet i media, sier operasjonsleder Tore Solberg.

Daglig leder og redaktør Erlend Paxal i stiftelsen Erlik kaller hendelsen «forjævlig».

– Dessverre jobber vi med en gruppe som stadig blir utsatt for denne typen hendelser. Det er dessverre ikke så veldig uvanlig for oss å høre om sånne ting, sier han og legger til:

– Men det er selvfølgelig alltid like trasig. Jeg håper dette blir oppklart, slik at Jimmy får igjen pengene han hadde jobbet hardt for.

Publisert: 22.11.19 kl. 20:29

Mer om