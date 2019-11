JUSTISMINISTEREN: - Det er fryktelig trist at unge mennesker har det så vondt og opplever en slags terror som dette er, sier Kallmyr. Foto: Jørgen Braastad, VG

Justisministeren om digital blotting: – Terror

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener det er «fullstendig forkastelig» at menn sender uønskede penisbilder og trakasserer jenter på nett.

– Man må jo virkelig spørre seg hva det er som feiler disse folkene som tror at andre har lyst på et bilde av deres genitalia, sier Jøran Kallmyr i et intervju med VG.

Han har nettopp lest VG-saken «Den digitale blotteren».

VG har vært i kontakt med 36 jenter som hevder å ha mottatt dickpics og meldinger fra samme mann i midten av 20-årene, over en lengre periode.

– Som justisminister vil jeg si at vår jobb er at vi får tatt de som sender slike bilder, men moralsk sett og som menneske, så vil jeg si at dette er fullstendig forkastelig. Det er fryktelig trist at unge mennesker har det så vondt og opplever en slags terror som dette er, sier Kallmyr.

– Svekket kapasitet

– Politireformen har svekket kapasiteten i politiet kraftig, både på tilstedeværelse og etterforskning. Det er regjeringens ansvar, sier Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun mener slike saker er spesielt alvorlige fordi de ofte rammer sårbare barn og unge jenter.

EMILIE ENGER MEHL (Sp): – Blotting over internett er krenkende og motbydelig, og dessverre veldig vanlig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vil ta tid før vi er på topp

Felles for nesten alle jentene er at de ikke føler seg godt nok ivaretatt av politiet, som de mener ikke har tatt sakene på alvor.

– Vi må innrette norsk politi etter denne nye samfunnsendringen. Med politireformen så får politidistriktene mer digital kompetanse, men det vil ta tid før vi er på topp. Men vi opplever at det er stort fokus på denne type kriminalitet, sier Kallmyr.

Han viser blant annet til at det skal komme nettpatruljer i samtlige 12 politidistrikt.

En ukultur i samfunnet

Det er viktig at politiet avdekker når noen gjør slike handlinger over tid, og at de reagerer raskt – særlig når det glir over til et trusselmønster. Det sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) til VG.

– Dette er ikke noe vi skal måtte tåle. Vi har alle krav på å kunne sette våre egne grenser.

INGEN INVITASJON: – Folk må ta seg sammen. Bare fordi man har en mobiltelefon, er ikke det en stående invitasjon til å sende dickpics til folk som aldri har bedt om det, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Tybring-Gjedde mener vi må konfrontere det som virker å være en ukultur i det digitale samfunnet.

– Jeg forstår veldig godt at å få sånne bilder over tid oppleves truende, ubehagelig og svært inngripende. Det tror jeg mange, kanskje særlig oss unge kvinner, kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Viktig å anmelde

Leder for justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) mener det er viktig at alle som opplever slike krenkelser og trusler velger å anmelde.

– At kvinnene ikke har opplevd å ha blitt tatt på alvor syns jeg er både skuffende og trist.

Vågslid skriver i en e-post at vi er avhengige at politiet har tillit i disse sakene.

LEDER FOR JUSTISKOMITTEEN: - Det er viktig at alle som opplever slike krenkelser og trusler velger å anmelde. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mange av jentene VG har snakket har valgt å anmelde trakasseringen. Den digitale blotteren er anmeldt 17 ganger i Norge. Han har mottatt to forelegg, ett i 2014 og ett i 2017 for tre forhold. I midten av oktober 2019 ble han dømt til 60 dagers fengsel, hvor 30 av disse ble betinget for åtter overtredelser av straffelovens paragraf 298. Han er også dømt for lignende forhold i Sverige, ifølge politiadvokat Marie Nyhus.

