ETTERLYSER VITNER: Politiet har ringet rundt stedet der mannen ble funnet. Nå ber de folk som har vært i område om å ta kontakt. Flyplass-stripen på Sola ses til venstre på bildet Foto: Politiet

Mistenkelig dødsfall i Sola – politiet etterlyser bil

Politiet leter etter en svart bil og etterlyser vitner etter at en mann i 40-årene ble funnet død på Rægestranden ved Stavanger lufthavn.

NTB

Nå nettopp

Politiet sier at omstendighetene på stedet gjør at de karakteriserer det som et mistenkelig dødsfall, men vil foreløpig ikke gå inn på ytterligere detaljer.

Nå etterlyser de en svart Opel Astra 2014-modell. Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har sett bilen fredag, lørdag og søndag.

– Dersom noen observerer bilen, kontakt politiet umiddelbart, lyder beskjeden fra Sørvest politidistrikt tirsdag.

Det var mandag ettermiddag at mannen ble funnet død på Rægestranden i Sola kommune. Tirsdag morgen sperret politiet av et større område ved stranden, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet har ikke identifisert mannen, men har en klar formening om at det dreier seg om en mann i 40-årene bosatt i Sør-Rogaland.

– Mannen blir obdusert i dag, og de aktuelle pårørende er varslet, sier leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl.

Politiet ber dessuten alle som har vært i området mellom lørdag morgen og mandag klokken 16, om å ta kontakt.

Publisert: 10.12.19 kl. 11:36

