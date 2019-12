OM BORD: Børge Ousland på skipet «Lance» – etter 87 dager på isen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Polfarerne om bord på «Lance»: – Vanskeligste turen jeg har gjort

NORDISHAVET/OSLO (VG) Etter krevende dager i isødet har polfarerne Børge Ousland og Mike Horn nådd skipet «Lance».

– Det er en veldig veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ousland til VG om bord i skipet «Lance» rundt klokken 00.30 lørdag kveld.

Da var det over 24 timer siden han og Mike Horn møtte de utsendte skiløperne fra «Lance» ute på isen, Aleksander Gamme og Bengt Rotmo – og nesten tre måneder siden de to polfarerne la ut på ekspedisjonen med mål om å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen.

– Det er en fantastisk bra følelse å endelig komme i mål etter 87 dager på isen. Mesteparten av dem i mørket med hodelykt. Jeg kan nesten ikke tro det. Det er helt utrolig, sier Ousland, som sier han er ved god helse etter ferden.

Nå gleder han seg til enkle ting som å sitte på en stol eller ligge i en trygg seng – uten å måtte bekymre seg for at isen skal sprekke opp under ham eller for at det skal komme isbjørner.

FREMME: Børge Ousland utenfor «Lance» sent lørdag kveld. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Hvordan har denne ekspedisjonen vært sammenlignet med andre ekspedisjoner du har vært på? Har den vært tøffere?

– Ja. Dette er den vanskeligste turen jeg har gjort. Jeg har vært på mange turer, men dette er det hardeste og vanskeligste jeg har gjort, rett og slett. Så mye motstand og kamp hele veien. Helt på grensen, egentlig, sier Ousland.

Han forteller om svært tøffe forhold underveis på ekspedisjonen.

– Det var thriller hver dag. Og dramatikk. I går gikk Mike gjennom isen og det var helt på hektene at det gikk bra. Sånn har det vært hele veien med mye dramatikk.

Kunne se lyktene

Allerede ved 19-tiden lørdag kveld kunne VGs journalister om bord på skipet «Lance» se polfarernes hodelykter langt ute i mørket.

Erfaren polfarer om ekspedisjonen: Ingen andre ville ha greid det

Så snart polfarerne er om bord, satte skipet umiddelbart kursen sørover for ikke å fryse fast igjen. Det er 100 kilometer ned til iskanten.

– Nå skal vi få nye iskart og det er veldig spennende. Vi er helt avhengig av det for å komme ut av labyrinten, sier eventyrer og iskartansvarlig Knut Espen Solberg til VG om bord på «Lance».

UTENFOR SKIPET: Børge Ousland, Mike Horn, Alexander Gamme og Bengt Rotmo ses fra Lance rundt midnatt. Foto: Jørgen Braastad, VG

Det blir en tøff oppgave, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen. Han har lørdag kveld analysert satellittbilder fra KSAT, og laget en serie med bilder av hele leden ut av isen som «Lance» skal følge når polfarerne er om bord.

– Jeg har sendt dem over til skipet nå. Det blir en ganske tøff oppgave, denne turen er ikke over på noe vis. Jeg er veldig spent på det, akkurat nå er det veldig kaldt, mellom 26 og 28 minusgrader, og ganske mye liv i isen, sier Ebbesen.

Alene i isødet

Planen var egentlig at Horn og Ousland skulle følge isen ned til Svalbard hvor de skulle bli hentet ut av Mike Horns seilbåt «Pangea», men isen var altfor usikker.

Rotmo og Gamme ble tirsdag sendt ut for å gå de to polfarerne i møte med forsyninger, fordi Ousland og Horn straks er tomme for både mat og brensel.

Elitesoldat, yrkesdykker og eventyrer: Slik er Børge Ouslands liv

Forsyningsteamet hadde blant annet pakket med seg 30 dagsrasjoner, hvor én rasjon holder for en mann i en dag.

Når Horn og Ousland har kommet seg på «Lance» og seilt over til Longyearbyen anses prosjektet som fullført.

Familien venter

Med unntak av begrenset kommunikasjon ved hjelp av satellitt, har ikke Ousland og Horn snakket med eller sett andre mennesker siden de forlot seilbåten «Pangea» og spente på seg skiene 12. september.

Mike Horns datter Jessica Horn befinner seg nå i Longyearbyen på Svalbard. Sammen med en kaptein, mannskap, kameramenn og et par journalister fra den franske TV-kanalen France 2, håper hun å gå fra kai fredag eller lørdag morgen.

De skal prøve å komme så langt nordover som mulig med Horns seilbåt «Pangea», og håper på å kunne møte faren og resten av ekspedisjonsteamet på iskanten på søndag.

Det er ikke bare julemat som venter de to polfarerne. Om bord på «Pangea», har Horns datter nemlig med seg en haug med sveitsisk sjokolade.

