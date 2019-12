ADVOKAT: Sulman Hussain. Foto: ADVOKATFIRMAET ACTIO

Raser mot pakistansk kjendisshow i Norge

Nærmere 100 gjester føler seg lurt av arrangøren bak International Pakistan Prestige Awards (IPPA) i Norge og vil kreve flere hundre tusen kroner i erstatning, ifølge advokat.

Nå nettopp

Dette sier advokat Sulman Hussain til VG, etter å ha fått en strøm av henvendelser fra festdeltagere. Nå representerer advokaten gjestene som deltok på det pakistanske arrangementet på Hellerudsletta i Akershus sist lørdag.

– Disse har kontaktet meg for å få refundert billettene sine. De forteller at showet var et totalt kaos fra start til slutt. Det var ikke nok sitteplasser, mat eller vakter. Og det var heller ikke alle skuespillerne som var lovet som dukket opp, sier Hussain.

Varsler søksmål

Ifølge advokaten, har de vel 100 klientene forsøkt å kontakte arrangøren for å få refundert billettene sine, men uten hell.

– De ble møtt med avvisning og ingen forståelse. Folk er sinte og frustrerte. De har betalt mye penger for ingenting av det de ble lovet, sier Hussain.

Advokatene mener det er et rettslig grunnlag for refusjon av billettene og varsler nå et erstatningssøksmål mot arrangøren.

– Det er snakk om flere hundre tusen kroner, kanskje i millionklassen, sier han.

Forteller om svartebørs

Ifølge gjestene, var det flere på arrangementet som solgte billetter kontant og med betalingstjenesten Vipps, til en vesentlig høyere pris enn på Ticketmaster – som var selskapet som sto for det offisielle salget av billetter til arrangementet.

– Det er i strid med gjeldende lovgivning om såkalt svartebørsbilletter. Disse personene vil bli politianmeldt, sier Hussain.

Advokaten har vært i kontakt med Ticketmaster, som henviser til forretningsmannen Høyre-politikeren Aamir Javed Sheikh som kontaktperson.

VG har fått tilgang på en screenshot av en betaling på Vipps på 5000 kroner fra en gjest til Høyre-politikeren.

I betalingen står det skrevet: «Bet oppgr. 6 VIP bill. til VVIP + ekstra VVIP».

Den aktuelle betalingen skjedde sist lørdag klokken 17.25, altså fem minutter før arrangementet startet.

Avviser søksmål og svartebørs

Forretningsmannen og Høyre-politikeren Aamir Javed Sheikh avviser blankt at det har skjedd noen former for ulovlig billettsalg i forbindelse med arrangementet.

– Jeg har ikke solgt noen ulovlige billetter. Vi ønsket ikke kontantbetaling og brukte derfor Vipps. Det er ikke snakk om noe ulovlig billettsalg, så de får bare anmelde, sier Sheikh til VG.

FÅR KRITIKK: Amir Sheikh (H), Oslo-politiker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han bekrefter på spørsmål fra VG at han er kontaktperson for arrangementet.

– Vi har ikke fått en eneste klage eller reklamasjon under eller etter arrangementet som ble gjennomført, og jeg tar sterkt avstand fra dette.

Beklager

VG har sett en rekke innlegget på Facebook-forumet Samfunnsengasjerte norskpakistanere, der Sheikh navngis og angripes for dårlig avvikling av arrangementet.

Sheikh understreker at de sørget for at alle fikk plass.

– Og de fikk opplevd denne historiske begivenheten på en verdig måte ut fra den kaotiske situasjonen, med brannalarm og evakuering av 1200 personer. Jeg vil likevel, for min del, beklage ulempene dette har medført de det gjelder.

Hyret Elden

En drøy halvtime etter intervjuet tok Sheikh kontakt med VG på nytt og informerte om at han har engasjert advokat John Christian Elden i saken.

– Sheikh er ikke arrangør, og kan ikke svare for arrangementet. Dersom noen mener de har noe utestående med ham, kan de bare kontakte meg. Politiet har neppe noe i denne krangelen å gjøre, så det tar han veldig rolig. Politiet er intet inkassobyrå i Norge, skriver Elden i en e-post til VG.

Advokaten skriver videre at det er IPPA som er arrangør.

– Det er ikke Sheikh. Han ble spurt om samarbeide, og aksepterte det på vegne av 14. august-komiteen.

Ifølge 14. august-komiteens hjemmesider ledes den av Sheikh, som også grunnla den.

Publisert: 12.12.19 kl. 20:29

Mer om