GRENSEKONTROLL: 15. mars innførte regjeringen forskriften som hindret personer uten opphold i Norge å komme til landet. Tollvesenet, Heimevernet og politiet gjennomfører grensekontroll på Svinesund 16. mars. Foto: Gisle Oddstad, VG

Norge letter på coronatiltak: EØS-borgere kan igjen besøke familie i Norge

EØS-borgere som vil besøke familie – eller dra på hytta – i Norge vil ikke lenger bli bortvist. Men karantenereglene gjelder fortsatt for alle.

Oppdatert nå nettopp

15. mars ble forskriften om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vedtatt. Av hensyn til folkehelsen og coronautbruddet, kan Utlendingsdirektoratet eller politiet bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

Nå letter Justisdepartementet på tiltakene.

Justisminister Monica Mæland (H) skriver i en e-post til VG at departementet kontinuerlig jobber med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Når smittesituasjonen åpner for det, vil de lette på bortvisningsreglene.

– Derfor er jeg glad for å kunne si at vi i dag har vedtatt at flere EØS-borgere som normalt kunne reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det betyr at flere familiemedlemmer til EØS-borgere, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge, skriver hun i e-posten.

les også Disse tiltakene anbefales i hele 2020

I tillegg åpner departementet opp for at familiemedlemmer som ikke tidligere var bosatt her, kan komme til Norge. Forskriftsendringen trer i kraft umiddelbart.

– Nå åpner vi for innreise for EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer. I tillegg til ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge. Mindreårige EØS-borgere skal selvfølgelig også få besøke foreldrene sine i Norge, sier Mæland og understreker:

– Jeg vil presisere at karantenereglene gjelder. Alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Disse vil ikke bli bortvist, ifølge Justisdepartmentets nettsider tirsdag:

EØS-borgere som er familiemedlem til norsk borger, med slik familietilknytning som nevnt i bokstav b.

EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer eller ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge, samt mindreårige EØS-borgere som skal besøke forelder i Norge.

EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, og som skal besøke denne.

Publisert: 12.05.20 kl. 22:26 Oppdatert: 12.05.20 kl. 22:46

Mer om Norge Coronaviruset Justisdepartementet EØS Familie Karantene

Fra andre aviser