Hvithvalen som har vært i havnebassenget i Hammerfest den siste tiden skal inntil videre få bestemme sin egen framtid, opplyser Fiskeridirektoratet. Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet / NTB scanpix

Hvithvalen «Hvaldimir» får foreløpig gjøre som den vil

Hvithvalen som i april ble oppdaget utenfor kysten av Finnmark får inntil videre avgjøre sin egen framtid.

NTB

Det har Fiskeridirektoratet nå bestemt seg for, selv om mange mener at det beste ville være at noen tar hånd om den, skriver NRK Finnmark.

– Vi har valgt å la den leve fritt der den nå måtte være. Så vi vurderer ikke å flytte den. Vi skal se om den tilpasser seg et liv i det fri, sier kommunikasjonsrådgiver hos Fiskeridirektoratet Olav Lekve.

Ifølge Lekve har de fått signaler om at hvalen ser ut til å finne seg mat selv, og folk oppfordres derfor til ikke å gi hvalen mat.

Etter at hvithvalen, som av lokalbefolkningen har fått navnet «Hvaldimir», ble observert i havnebassenget i Hammerfest, har flere spekulert i hvalens bakgrunn. En av teoriene har vært hvalen kom fra den russiske marinen, ettersom den ble observert med en sele. Ifølge Fiskeribladet kan det være hvalen Semjon og er brukt til terapi for vanskeligstilte barn i Russland.

Men så langt har ingen teorier blitt bekreftet.

Et oseanarium i St. Petersburg i Russland sier til NRK at de ikke har trent opp denne hvithvalen, som på selen hadde merket «Equipment St. Petersburg».

Det var i slutten av april fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark oppdaget hvithvalen som svømte rundt med en sele. Ifølge fiskerne var den tam og søkte kontakt med mennesker. Hvalen har fått navnet Hvaldimir av lokalbefolkningen.

Publisert: 08.05.19 kl. 23:35