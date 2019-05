HUSBRANN: Brannvesenet jobber på stedet tidlig fredag morgen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Én person savnet i husbrann

Det brant i natt kraftig i en bolig i Nannestad i Akershus, og en person som skal befinne seg inne i boligen er savnet.

Oppdatert nå nettopp







Det opplyser operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til VG. Nødetatene ble varslet om brannen klokken 4.12, og huset var fullstendig overtent da VG snakket med politiet like etterpå.

Klokken 05.30 var slukningsarbeidet fortsatt i gang.

– Vi jobber med å få slukket brannen og ivareta de som har kommet seg ut. Vi snakker med vitner og sikrer stedet, i tillegg til at vi jobber videre med å finne personen som skal oppholde seg i boligen, sier operasjonslederen til VG.

Tre av totalt fire personer i boligen er gjort rede for fredag morgen. Personene som er kommet seg ut av boligen er ivaretatt av helsevesenet og det er også varslet kriseteam, sier Knudsen.

Til NTB sier vaktleder Espen Stabell i 110-sentralen Øst at de har indikasjoner på hvor i boligen vedkommende befinner seg, og at røykdykkere jobber på stedet.

– Vi gjør alt det vi kan for å finne vedkommende. Livreddende innsats er alltid vår førsteprioritet, sier han til NTB.

Like før kl 05.30 sier Knudsen til VG at brannen nå også har spredt seg til nabohuset, og at personene der er evakuert.

Publisert: 11.05.19 kl. 06:17 Oppdatert: 11.05.19 kl. 06:33