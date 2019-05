Mann knivstukket i Oslo

En mann ble tirsdag morgen knivstukket ved Hammersborg torg i Oslo sentrum.

Han er kjørt til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

– Klokken 06.23 fikk vi melding av AMK om at en person var knivstukket og lå på Hammersborg torg. Politi og ambulanse var raskt på stedet, og han forteller at han er knivstikket i en leilighet, og at han vet hvem som er gjerningsmann, sier politiets innsatsleder Rune Bjørsvik til VG.

Politiet lette etter en navngitt mistenkt, og like før klokken 07 ble en mann er pågrepet i nærheten av åstedet. VG så selv mannen bli lagt i bakken av to betjenter mens morgentrafikken passerte.

Innsatsleder forteller at det er en relasjon mellom de to, og at begge tilhører et rusmiljø.

– Fornærmede har fått flere stikk, men jeg kjenner ikke til skadeomfanget.

SKJEDDE HER: Den skadede mannen forteller at han skal ha blitt knivstukket i en leilighet på Hammersborg i Oslo. Foto: Marthe S. Lien, VG

