Frp-nestleder Terje Søviknes vil utsette byvekstavtale for bergensregionen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Frp-nestleder vil utsette byvekstavtale for bergensregionen

Ordfører i Os og Frp-nestleder Terje Søviknes mener det trengs en full gjennomgang av hele byvekstavtalen for bergensregionen og vil utsette undertegning.

NTB

– Jeg anbefaler at vi ikke signerer noen avtale nå. Det skal snart avholdes et valg. Vi mener det er lurt at det nye kommunestyret får muligheten til å uttale seg, sier Søviknes til Bergens Tidende onsdag.

Søviknes skulle legge fram sine planer på et møte senere onsdag og vil etter det BT forstår få gjennomslag i formannskapet i Os.

Debatten om bompenger og byvekstpakker har eksplodert de siste ukene. Tirsdag viste en meningsmåling at Folkeaksjonen nei til mer bompenger er Bergens største parti.

Publisert: 22.05.19 kl. 16:00