JA, VI ELSKER SOL! Det er hva du kan vente deg på nasjonaldagen. I hvert fall hvis du bor sør for Lofoten. Foto: StormGeo

Slik blir 17. mai-været: Sol, sol og atter sol!

Det er bare å glede seg til 17. mai-feiring utendørs: Det blir sol over nesten hele landet!

Nå nettopp







Jo da, det er bare å slippe katta ut av sekken med en gang: 17. mai blir en flott dag for store deler av landet, ifølge Olav Krogsæter, vakthavende meteorolog i StormGeo.

– Det er ikke hvert år det er så fint vær i så stor del av landet, sier meteorologen.

Mer spesifikt vil to tredjedeler av landet få sol og fint vær på nasjonaldagen. Værskillet går omtrent nord for Lofoten-Vesterålen-området.

– Dette er en relativt sikker prognose, for et ligger et stort høytrykk ute i Norskehavet som styrer værsituasjonen nå, sier Krogsæter.

– For å ta det dårligste været først, hvordan blir været lengst i nord?

– Troms og Finnmark får skyer overalt med svært liten sjans for sol. Det blir muligens noen solgløtt enkelte steder i indre Troms og Finnmark.

– Hva med nedbør og temperatur?

– Det kan komme litt regn i kystområdene ved Troms og Vest-Finnmark, men vi snakker bare om 2–3 millimeter. Temperaturene er ganske lave, med 2–5 grader i Finnmark. Det blir litt mildere i Troms med temperaturer mellom 5 og 8 grader, sier StormGeo -meteorologen.

les også Nå bør du sjekke deg for flått

Sol sør for Bodø

– Hva kan man si om været i resten av Norge?

– Når det gjelder Nordland, så vil det bli litt skyer lengst nord, men sør for Bodø og sørover landet er det ett vær som gjelder og det er sol, sol, sol, sier Krogsæter.

Det er med andre ord ganske enkelt å melde været i Norge på nasjonaldagen.

les også Været i april: Uvanlig varmt og tørt

– Hvordan blir temperaturene?

– Bodø-området og sør i Nordland blir det mellom 12 og 15 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal vil det ligge mellom 15–20 grader.

22 varmegrader i vest

Varmest blir det på Vestlandet sør for Stad. I Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil temperaturene ligger mellom 17 og 22 grader.

– På Sørlandet og Østlandet vil temperaturene være 15–20 varmegrader. Det blir litt kjøligere på Sørlandet enn på Vestlandet på grunn av en østavind som kommer inn fra Skagerrak, ifølge Krogsæter.

På Østlandet vil temperaturene ligge opp mot 20 grader.

– Hvor i landet må man holde på bunadsluen?

– Ytterst på sørlandskysten vil det blåse mest. Det bli frisk bris kanskje liten kuling.

Krogsæter sier det er fint allerede nå mange steder i landet, men lover at det vil bli gradvis finere utover uken.

– Hvordan blir været neste helg?

– I dagene etter 17. mai viser prognosene at det blir mer skyer på Østlandet, men fortsatt fint i resten av landet og også fint lengst nord, sier han.

LOVER FINVÆR: Siri Wiberg, vakthavende meteorolog i met.no. Foto: Annemor Larsen

Gradvis varmere

Go’værsvarselet fra StormGeo bekreftes av met.no.

– Høytrykket vil prege været i hele landet. Det kommer sørfra og beveger seg gradvis nordover løpet av uken og vil legge seg omtrent midt i landet ved Nordland. Det har med seg varmere luft og vil gi gradvis varmere vær, sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog i met.no.

Men, prognosene antyder at nord for dette høytrykket vil det bli nedbør på kysten av Troms og Finnmark, i form av pålandsvind som trekker byger inn fra havet.

I likhet med Krogsæter mener hun at værskillet vil befinne seg et sted nord i Nordland og vil gi skyer men opphold der.

– Det ser veldig bra ut for resten av landet, som vil preges av varmluft og temperaturene vil ligge rundt 20 grader i lavereliggende områder i Sør-Norge, sier Wiberg.

Hun har dog et lite forbehold om at en front som ligger over Danmark kan trekke litt nordover. I såfall vil det føre til litt nedbør i Agder.

Publisert: 12.05.19 kl. 21:36