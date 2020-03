Skoler og barnehager stenges til over påske

Under pressekonferansen tirsdag ble det klart at corona-tiltakene vil videreføres til over påske. Og at en folkemengde ute ikke kan være mer enn fem personer.

Oppdatert nå nettopp

Det har nå gått nesten to uker siden regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det innebar blant annet at alle landets barnehager og skoler ble stengt.

Regjeringen har bestemt at norske skoler og barnehager stenges til over påske, og alle tiltakene videreføres, til og med 13. april.

– Det betyr nye uker med sterke begrensninger på livene våre, sa Erna Solberg.

Helseminister Bent Høie sa at man ikke bør være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og at folk bør holde minst to meters avstand innendørs.

Ifølge FHI risikerer man at opptil 223.750 personer blir smittet innen 13. april om man ikke gjennomfører tiltak. Line Vold i FHI sa under pressekonferansen at vi fortsatt er i fase 2.

les også FHI med tre nye scenarioer: Så mange kan bli smittet i Norge

Torsdag forrige uke kunngjorde helseminister Bent Høie (H) at regjeringen kommer til å forby overnatting på hytter utenfor hjemkommunen.

I en pressemelding mandag ettermiddag ba Frp-leder Siv Jensen om at regjeringen særlig inn mot påsken bør «vurdere om det kan være aktuelt med en mer fleksibel tilnærming».

Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes også til over påsken.

Danmark har innført mange av de samme tiltakene som Norge for å hindre smittespredning. Tiltakene kan ha stor effekt hvis de videreføres, ifølge det danske folkehelseinstituttet.

NHO-støtte

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier dette om videreføring av myndighetenes korona-tiltak:

– Det var forventet at regjeringen ville forlenge tiltakene for å bremse spredningen av korona-viruset. Dette er selvfølgelig svært krevende for både enkeltmennesker og bedrifter, men vi har forståelse for at det må til, sier han.

– Samtidig er det viktig med nasjonale retningslinjer, og at det ikke lages lokale særregler. Bedriftene i landet vårt har et ansvar for at hjulene holdes i gang, slik at vi alle sikres nødvendige varer og tjenester på tvers av kommunegrenser og landsdeler. Vi må stole på de helsefaglige rådene vi får fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og ta kunnskapsbaserte valg ut fra det, fremholder NHO-sjefen.

– Med den nedstengningen av Norge som vi nå ser, er det helt avgjørende at myndighetene følger opp med de riktige tiltakene for å bringe oss gjennom krisen. Det gjelder ikke minst rettet mot små og mellomstore bedrifter og mot konkurranseutsatte eksportbedrifter, sier han.











Dette er tiltakene fra 12. mars

Disse tiltakene presenterte regjeringen 12. mars, og gjelder til og med torsdag 26. mars 2020:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020.

I tillegg har en del kommuner gjort lokale vedtak. Sist lørdag innførte for eksempel Oslobyrådet full stopp i skjenking av all alkohol på byens utesteder.

Publisert: 24.03.20 kl. 16:02 Oppdatert: 24.03.20 kl. 16:20

Mer om Coronaviruset Helse Politikk

Fra andre aviser