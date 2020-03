STENGT: Raymond Johansen (Ap) sier at tiden ikke er inne for å gjenåpne skoler og barnehager i Oslo. Foto: Frode Hansen

Ap-Raymond varsler: – Skoler og barnehager vil forbli stengte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsler at det er for tidlig å åpne skoler og barnehager i Oslo, og sier at antallet som kan være samlet, ligger an til å bli kraftig redusert, helt ned til 5–10 personer.

Torsdag går fristen for de stengte skolene og barnehagene ut både i Oslo og Norge. Tirsdag skal regjeringen etter planen komme med sin vurdering, men Johansen er klokkeklar:

– Oslo er episenteret for coronasmitte i Norge og dessverre er det langt igjen til at vi har kontroll over spredningen. Derfor anser jeg det for usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men coronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skolene og barnehagene stengte.

– Hva tror du er tidshorisonten; blir skolene stengt til påske, eller enda verre, til våren?

– Det er det smittesituasjonen som avgjør. Derfor har jeg bare en eneste anmodning å komme med til byens og landets innbyggere: Jobb nummer 1 nå er å redusere smitte, slik at vi raskest mulig kan åpne skolene og leve normalt igjen.

Støtte av fylkesmannen i Oslo og Viken

Han får full støtte fra fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken.

I et svar hun ga Helsedirektoratet mandag, som VG har fått innsyn i, konkluderer hun slik: «Ut fra vår kunnskap om de konsekvenser tiltakene har, finner vi ikke grunnlag for å si at Regjeringens tiltak bør opphøre nå».

Hun går også inn på skolesektoren og er like klar:

«Når det gjelder konsekvenser for barn og unge, har skole- og barnehagesektoren iverksatt og strukturert tiltakene på en god måte. Etter å ha konsultert flere skoleeiere i større kommuner i vårt område, har vi ikke registrert ønsker om å stoppe tiltakene innen skole og barnehage etter så kort tid».

Heleminister Bent Høie sier han ikke vil kommentere fortsatt stengte skoler og barnehager, før han han redegjør for saken

Raymond Johansen sier at det folk gjør der ute, er avgjørende for hvordan det er mulig å nå målet som vanligvis er mål nummer 1: Lav ledighet.

– Vi har bedt om at alle blir med på en felles dugnad i Norge, for å hindre smitte. Min opplevelse er at folk stiller opp. Når vi opplever det, så mener jeg vår jobb som politikere er å bruke de tiltakene som må til, for raskest mulig å stanse spredningen.

Han varsler derfor at de snarlig kommer til å stramme kraftig inn på hvor mange mennesker som kan være samlet.

– Vi har hittil operert med at ingen folkeansamling kan være mer enn 50. Det er altfor høyt. Vi vil stramme det inn kraftig.

– Ned mot fem?

– Det er ikke et usannsynlig nivå.

Vi sitter sammen med ham på kontoret i Oslo rådhus, som er stengt. Hele kontoret hans er stengt og de ansatte jobber hjemmefra.

ALENE: Oslo rådhus var stengt og byrådsleder Raymond Johansen var eneste til stede i byrådsleder-kontoret da VG var på besøk mandag. Vi satt tre meter fra hverandre. Foto: Frode Hansen

– Jeg er den eneste her akkurat nå. Jeg jobber herfra noen timer enkelte dager, men stort sett er jeg på hjemmekontoret. Mesteparten av dagen går med til videokonferanser, og så tar jeg meg en luftetur med bikkja mi, Xavi.

Vi rusler en tur langs honnørbrygga, sør for rådhuset. I helgen gikk folk tidvis i kø her, da de var ute og luftet seg i det fine vårværet.

Det som skjedde i helgen, er en årsak til at han nå vil komme med skjerpede tiltak.

– Det er bra at folk kommer seg ut, går tur og trimmer, men mange steder ble det for mange mennesker samlet på ett område, blant annet på Sognsvann og andre utfartsområder – og på flere idrettsanlegg og i parker.

– Hva skal folk gjøre?

– Ser du mange biler på parkeringsplassen: Snu. Jeg gjorde det i helgen da jeg skulle på Alnasenteret. Det er disse menneske-ansamlingene som bekymrer oss, fordi vi vet at det er nærkontakt som sprer smitte.

RISIKERER STENGTE IDRETTSANLEGG: Raymond Johansen advarer dem som tror det er greit å samles for å spille fotball. Foto: Frode Hansen

Han varsler at det kan komme tiltak.

– Hvis vi ser at folk spiller fotball og kommer så tett som mange gjorde på idrettsanlegg i helgen, så må vi vurdere å stenge dem.

Han nevner flere tiltak.

– Mange hotell står tomme. Jeg mener sentrale folk som jobber i helsevesenet og som har andre samfunnskritiske oppgaver, må få tilbud om å bo på hotell. De kommer hjem til hus og familier, som er ute hver dag og som kan bli smittet. Det er et tiltak jeg vil vurdere, slik at de ikke tar med seg smitte inn på eksempelvis sykehus. Hotell kan med den rette organiseringen også være en mulighet for personer som trenger hjemmeisolering for å unngå at flere i husstanden blir smittet.

Vil teste flere

Han vil teste mange flere.

– Jeg vet at vi allerede tester mange, sammenlignet med andre land, men vi må få opp hurtigtestning. Det er en årsak til at vi nå har opprettet syv feberpoliklinikker, som fastlegene kan sende pasienter til. Hensikten er å sørge for sikker fysisk undersøkelse av pasienter ved mistanke om coronasmitte.

– Hvorfor tester vi ikke, som eksempelvis på flyplasser i noen land, hvor man på sekunder kan øreteste om noen som går forbi har feber?

– Jeg synes vi skal ta i bruk alle ressurser vi har for å teste og hindre smitte. Mangelfull kontroll på flyplassene våre, og spesielt Oslo Lufthavn, er en viktig grunn til at coronaviruset spredte seg så raskt i Norge. Folk kunne jo gå rett ut av flyet, handle i taxfreebutikken og sette seg på toget hjem.

FORTSATT IKKE SUR FOR UT PÅ TUR: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det er bra at folk kommer seg ut og trimmer. Han vil ikke være med på kritikk av joggere, men sier det er de som må ta hensyn på fortauer og andre steder, ikke de gående. Foto: Frode Hansen

– Hva tenker du om de som kritiserer joggerne; de er potensielle smittespredere som fyker forbi og nær deg?

– Jeg synes folk skal få jogge, jeg gjorde det selv i helgen, men jeg sørget for å løpe steder uten folk. Og hvis det er folk, så er det joggeren som må holde avstand, og løpe i stor ring rundt folk:

Han legger til:

– Men smitte sprer seg mindre ute enn inne. Det helt sentrale, er at folk holder avstand.

TETT: Raymond Johansen sier folk må snu hvis parkeringsplassen er full av biler. Her er det corona-folketett ved Sognsvann i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

Det har vakt reaksjoner at hans Oslo kommune i helgen ikke bare stengte de som ikke overholdt reglene, men også de restaurantene som er lovlydige og holdt avstand mellom gjestene.

– Av 1280 spisesteder i Oslo, var det 50 som fortsatt holdt åpent. Kontrollørene opplevde mange steder at folk sto for tett i barer og på toaletter og vi kom til at det var best å stenge de få som holdt åpent. Jeg forstår reaksjonene, men det er en del av helhetsvurderingen: La oss kjøre tøft og raskest mulig å kontroll over smittespredningen, sier Johansen.

