Nye dagpengeregler: Arbeidsledige og permitterte får like mye

KRISEPAKKE: Aps Hadia Tajik og Rødts Bjørnar Moxnes får gjennomslag for å øke dagpengene for folk som blir oppsagt. Her med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferanse om krisepakken på mandag forrige uke. Foto: Terje Bendiksby