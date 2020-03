VAKSINEKAMP: Statsminister Erna Solberg kommer med en stor vaksinesatsning fredag. Foto: Krister Sørbø

Erna Solberg: - Gir 2,2 milliarder til vaksine

Statsminister Erna Solberg sier de gir 2,2 milliarder kroner til vaksine for pandemi-bekjempelse. - Vi gjør det for å få frem en coronavaksine - og for å forberede oss på neste pandemi, sier hun.

– Jeg kan bekrefte at vi i våre nye økonomiske tiltak som legges frem fredag, foreslår en kraftig satsning på forskning på vaksine, sier hun til VG:

– Vi gjør det gjennom å gi forskningspenger til den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, Cepi, som Norge har hatt en sentral rolle i å bygge opp, sier Solberg.

Hun skisserer hvordan pengeoverføringene skal skje:

– Vi har tidligere i år gikk 36 millioner for å utvikle en vaksine mot corona. Vi følger fredag opp med 200 millioner kroner.

– Og så forplikter vi oss til å bidra med to milliarder kroner over ti år, fra neste år og frem til 2031, sier statsministeren.

Hun slipper få inn om dagen og intervjuet foregikk som en videokonferanse hvor hun og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) tegnet og fortalte.

– Vi gjør det for på kort sikt raskest mulig å få opp en vaksine som kan stanse corona-viruset. Og vi gjør det på lang sikt, for å sikre forskning i årene som kommer, som gjør at vi er bedre forberedt på den neste pandemien, sier Ulstein.

– Hvor langt har Cepi kommet i arbeidet med å utvikle en vaksine mot Covid-19?

– Der får vi stadig gode nyheter. Syv teknologier ble valgt ut for å være med videre og nå har vi fått signaler om at de vil kunne være ferdig med utvelgelsesprosessen allerede i april.

– Med den kunnskapen dere har i dag, hvor raskt vil en vaksine være klar?

De ser på hverandre.

– Ingen kan gi noe godt svar på det. Jeg vil henvise til direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI), som i går antydet rundt 18 måneder, sier statsministeren.

Jennifer Haller var den første som fikk en dose med det som potensielt kan bli COVID-19-vaksinen hele verden venter på.

Cepi er et ektefødt norsk barn: Det ble etablert i 2017 etter ebola-krisen i Vest-Afrika i 2014–2015. Norge var en av initiativtakerne til å opprette en organisasjon som skal gjøre at verden er bedre forberedt på globale virus-utbrudd.

– Skal gi vaksine til hele verden

Ulstein forteller hvorfor Cepi er så viktig.

– Vi er forsikret at vaksine Cepi er ansvarlig for, kommer alle land til gode. Vi risikerer ikke at et land som greier å utvikle en vaksine, ikke deler den med resten av verden: Cepi skal sikre en rettferdig fordeling av vaksine og at den når de mest sårbare og fattige landene i verden.

– Da står ikke Norge først i køen når den først kommer?

– Det vil raskt kunne bli utviklet en vaksine som hele verden kan få tilgang til, men det er klart at et stort utbrudd i et utviklingsland, kan bli prioritert, sier Ulsein:

– Jeg snakket i dag med helseministeren i Malawi. Der har ikke corona-viruset kommet ennå og de holder pusten. Han fortalte at det de har er 1000-coronatester, som de har fått av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Cepi holder til i Oslo

Malawi har over 16 millioner innbyggere. I Norge med 5,4 millioner innbyggere, er det foreløpig testet 73 892 personer.

Norge har allerede forpliktet å bidra med 1,6 milliarder kroner til Cepi fra 2017 til 2025.

Nå legger regjeringen to nye milliarder kroner på bordet.

Ulstein sier Solberg har ringt rundt til statsledere for å få dem med.

– Hun har kontaktet Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau og flere stats- og regjeringssjefer. Det har bidratt til at Tyskland (1,6 milliarder kroner) og Storbritannia har gitt penger.

Det var Norge, Tyskland, Japan, India, Bill og Melinda Gates-forundation og Wellcome Trust som i 2017 bidro med startkapital. Cepi har sagt at de har behov for 1,7 milliarder dollar for å nå målet om 2 milliarder dollar for å få tre vaksiner lisensiert og til produksjon.

Cepi har lokaler i Folkehelseinstituttets lokaler i Oslo og avdelinger i London og New Dehli.

Publisert: 26.03.20 kl. 20:55

