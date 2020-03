HÅPER IKKE PÅ STOR TOPP: Sykehus, som Oslo universitetssykehus, forbereder seg på stor corona-pågang. Folkehelseinstituttet håper at smittetoppen ikke blir for høy, og venter i spenning på at smittekurven skal brekke. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ny FHI-teori: Tror smittetoppen kan komme i april

Kan smittetoppen for corona-epidemien være nådd allerede i løpet av april? Det tror fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

12. mars anslo Folkehelseinstituttet (FHI) at smittetoppen for coronaepidemien i Norge ville komme mellom mai og oktober, før den ville avta mot høsten og vinteren.

Bare 11 dager senere har fagdirektør i FHI, Frode Forland, en teori om at vi vil nå en topp i corona-syke allerede i løpet av april.

– Når tror dere smittetoppen blir?

– Nå er vi over i tro, og ikke viten. Vi jobber med en ny risikovurdering hvor dette nok vil være tydeligere. Men det går an å reflektere rundt det. Ut fra effektene vi har sett av tiltakene mot smitten i landene i Asia, så vil jeg tro at vi kanskje vil nå en smittetopp i løpet av april, sier Forland til VG.

Målet i Norge er å flate ut smittetoppen over lengre tid, slik at helsetjenestene skal ha kapasitet til å ta seg av et stort antall syke.

– Vi har estimert i tidligere risikovurderinger at den vil komme mye lenger ut. Men her justeres faktaene om effektene av de ulike tiltakene fra uke til uke, sier fagdirektøren.

Asia snudde trenden

Det hersker stor usikkerhet rundt å estimere en smittetopp.

13. mars erklærte Verdens helseorganisasjon Europa episenteret for epidemien. Da sa de at det var umulig å si når utbruddet ville nå toppen. I et internt notat fra Ahus, utarbeidet i forrige uke, går det frem estimat om at utbruddet vil nå toppen rundt 17. mai.

SCENARIO: Slik så Folkehelseinstiuttet for seg utviklingen av epidemien i Norge 12. mars. Foto: FHI

– Hvorfor tror du nå at smittetoppen blir i april?

– I Asia har vi sett at de har klart å snu trenden på et par måneder, både i Kina, Sør-Korea, Japan og Singapore. Det med god hjelp av tiltak vi nå også har iverksatt i Norge. Så det gir et visst håp om at toppen ikke vil komme langt ut på sommeren. Men det kan jo også komme nye bølger. Vi kan ikke helt vite om det blir flere topper, sier Forland.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Positivt scenario

I Danmark har flere eksperter uttalt at det ser ut til at smitten topper seg i slutten av april, ifølge Danmarks Radio.

– Hva betyr det for Norge dersom det blir en smittetopp i april, og ikke senere som tidligere antatt?

– Jeg vil tenke at det er et uttrykk for at vi klarer å få kontroll på epidemien relativt raskt med de tiltakene som er iverksatt. Det er sånn sett et positivt scenario, sier Forland.

– Er en eventuell tidligere topp positivt for Norge?

– Norge håper vi jo at det ikke blir en veldig stor topp. Vi ønsker en flat kurve. Vi har enda en stigende kurve, men den går jo ikke rett opp. Vi venter i spenning på at kurven skal brekke, sier Forland.

Derfor tror han april

På spørsmål om Forland kan oppsummere årsakene til hvorfor han tror smittetoppen kommer tidligere enn først antatt, sier han følgende:

Vi ser at mange av de tiltakene som nå er iverksatt i Norge har fungert godt og hatt god effekt i Asia.

Viruset holder seg rimelig stabilt. Det har ikke blitt farligere.

Vi får hele tiden ny kunnskap som gjør at vi kan forberede oss bedre og innrette innsatsen mer målrettet.

Vi har god testkapasitet og kan prøver effektivt å isolere syke og sette holde risikopersoner i karantene.

Norske fordeler

I Italia, som er svært hardt rammet av viruset, er over 63 000 smittet. Over 6000 har dødd, i skrivende stund.

I en intern rapport utarbeidet for den italienske regjeringen, ble det anslått at smittetoppen kunne alt komme onsdag i forrige uke. Antallet smittede kunne stige til 92.000 i slutten av april. Eksperter mente imidlertid at den prognosen var altfor optimistisk.

Viruset sprer seg nå tilsynelatende saktere enn før, skriver NTB.

TUSENVIS: Over 6000 mennesker har dødd av coronaviruset i Italia. Her frakter medisinsk personell ut en kiste i nordvestlige Italia. Foto: AP

– Er det en fordel at vi nordmenn er mer tilbakeholdne i sosiale sammenhenger enn italienerne? At mange ikke klemmer og kysser når vi hilser og at vi bor mer spredt, for eksempel.

– Tettere sosial kontakt og nærhet i familiestrukturen er definitivt en faktor som kan ha påvirket forløpet av epidemien i Italia. Her skiller Norge seg noe fra Italia, sier fagdirektør Forland.

– Hvilke andre forskjeller er det?

– Vi har hatt mulighet til å forberede oss. Vi har hatt mulighet til å sette i verk en beredskap, etablere og utvide testkapasitet og kjøpe inn smittevernutstyr.

Taus om ny risikovurdering

Forland forteller at FHI vil komme med en ny såkalt risikovurdering i løpet av uken. Risikovurderingen består av den kunnskapen instituttet fortløpende tilegner seg om viruset.

– De diskusjonene dere har hatt de siste dagene, hvilke svar har de gitt?

– Det kan jeg ikke si nå, det er diskusjoner som kommer ut i en tabell om et par dager, svarer Forland.

– Kommer det positive nyheter?

– Jeg har ikke så mye mer å si om det nå.

