ASKO SENTRALLAGER: Administrerende direktør Tore Bekken i Asko, som har tatt dette bildet fra sentrallageret på Viby, sier han synes det er trist at folk hamstrer. Foto: Tore Bekken

Asko: – Bruker helgen til å fylle opp butikkene

Flere politikere oppfordrer folk til å puste med magen og ikke hamstre. – Det er ingen problemer med matforsyningene, understreker administrerende direktør i Asko.

– Kjære alle dere som er nervøse om dagen og som kjenner trang til å hamstre mat: ikke gjør det!

Slik begynner Facebook-innlegget til næringsminister Iselin Nybø (V), som også la ut et bilde av sitt eget kjøleskap.

– Ingen hamstring her altså (kanskje litt mye smør, men den ene pakken er utgått på dato), skriver næringsministeren som sitter i karantene etter en reise med kongefamilien i Jordan i begynnelsen av mars.

Oppfordrer til å vise solidaritet

Etter at regjeringen annonserte en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på coronaviruset i Norge, ble butikkhyller over hele landet tømt for varer av hamstrende kunder.

Dette til tross for at statsminister Erna Solberg ga følgende beskjed:

– Det er utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre. Butikkene vil være åpne, vi har god tilgang på matvarer.

Næringsminister Nybø oppfordrer til å vise solidaritet med dem som ikke har muligheten til å handle midt på dagen og i store kvanta.

– Fortsetter hamstringen kan det gå ut over de svakeste i samfunnet, skriver Nybø,

Også stortingspolitiker Margret Hagerup (H) skrev i et Facebook-innlegg denne uken at folk må «puste med magen», og la samtidig ut flere bilder fra Asko Sentrallager i Vestby

– Der er det nok mat. Til alle. I mange uker og måneder, skriver Hagerup.

Hagerup sier til VG at hun har full forståelse at folk hamstrer, men ønsker å understreke at det er nok varer til alle.

– Jeg var selv i butikken i går og strevde med egne impulser om å fylle opp handlekurven med masse varer. Den følelsen er jo helt reell, men derfor tenkte jeg at det er viktig å vise at det er nok forsyninger og understreke at det er nok til alle.

– Hvis folk hamstrer blir det derimot ikke tilgjengelig varer til alle i et kortsiktig perspektiv. For eksempel var det mange som ikke fikk kjøpt dopapir i går. Men i et langsiktig perspektiv er det nok mat.

Asko: Hamstring skaper problemer

Administrerende direktør Tore Bekken i Asko sier til VG at han synes hamstringen er «trist».

– Det er jo ingen problemer med matforsyningene, det som skaper problemer er hamstringen. Hadde alle handlet som normalt, hadde situasjonen i butikkene vært helt normal, sier Bekken.

– Samtidig har jeg forståelse for at folk er urolige, og da må vi gjøre det beste med å forsyne butikkene med varer. Vi gjør tiltak dag til dag, men i slike situasjoner med ekstrem hamstring, kan det ta noen dager å fylle opp butikkene med enkelte varer, sier Bekken.

Bekken vil ikke si hvilke spesifikke varer det er snakk om, men at de ser stor utgang av langtidsholdbare produkter som ris, pasta, mel og knekkebrød.

Videre håndterer Asko de tomme butikkhyllene med full kapasitet, sier Bekken.

– Vi øker volumene som vi får inn fra leverandørene, bruker mer ressurser og har maksimalt med folk som jobber flere timer i døgnet både på lager og med transport – vi øker rett og slett volumene og i den grad det er mulig hastighetene så vi raskt mulig kan fylle opp butikkene, sier Bekken.

– Vi vil bruke helgen til å fylle opp butikkene igjen så godt som mulig til mandag. Vi vil distribuere både lørdag og søndag.

