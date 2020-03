Utvekslingsstudenter: Hanna Flood, president i ANSA, gir sine medlemmer norske myndigheters siste oppdateringer, for å gjøre de best rustet til å ta beslutninger de selv er komfortable med knyttet til å reise hjem fra utlandet. Foto: ANSA/Thea Høyer

ANSA blir kontaktet av bekymrede studenter i utlandet

Landets universiteter og høyskoler er stengt og norske studenter i utlandet blir bedt om å reise hjem som følge av coronaspredningen.

– Vi har fått noen henvendelser fra studenter i utlandet, som har fått flyavgangene sine kansellert, og som sitter på flyplassen og ikke vet hvordan de skal komme seg hjem. Det er også mange foresatte som tar kontakt og er bekymret, sier Hanna Flood, president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), til VG.

ANSA jobber for å ivareta norske studenter i utlandet, og mange påvirkes av det nye coronaviruset. Utenriksdepartementet kom lørdag med nye reiseråd til nordmenn. De fraråder reiser og ber samtidig nordmenn på reise i utlandet vurdere å komme seg hjem snarest.

– Dette er en veldig ekstraordinær og usikker situasjon, og sikkert veldig belastende for mange, sier hun.

Får fortsatt studielån

– Læresteder er nå stengt i mange land og det er mange studenter som har måttet reise hjem fra studieopphold i utlandet. Lånekassen får en del henvendelser fra studenter om hvordan de skal forholde seg, og vår oppgave er å gi dem mest mulig trygghet, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, til VG.

Torsdag innførte statsminister Erna Solberg (H) de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Det inkluderer stenging av alle universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Dette innebærer at all fysisk undervisning stoppes, og skal så langt som mulig erstattes med digitale undervisningstilbud. Det er heller ikke lov å oppholde seg på campus.

Påvirkes ikke: Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, forsikrer studenter om at de ikke mister studiestøtte i denne tiden med unntakstilstander. Foto: Lånekassen/Karianne Nygård

Funnemark opplyser om at utbetaling av lån og stipend til studenter i Norge ikke blir stoppet, selv om undervisning avlyses. Studenter som må reise hjem fra praksis, utveksling eller gradsstudier som følge av coronasituasjonen, mister heller ingen studiestøtte.

– Lånekassen ønsker å bidra til størst mulig forutsigbarhet for studenter i en vanskelig situasjon. Det er ikke alle spørsmål vi har et klart svar på ennå, men vi jobber med å identifisere behov og finne løsninger. Kunnskapsdepartementet og Lånekassen samarbeider for å ta vare på elever og studenter, sier Funnemark.

Dersom studiesituasjonen eller mulighet til å ta eksamen blir påvirket av coronaviruset, anbefaler Lånekassen at berørte studenter skaffer dokumentasjon fra lærestedet og gir dem beskjed.

– Lånekassen sier at de vil i størst mulig grad sørge for at studentene ikke blir skadelidende i denne situasjonen, det synes vi er utrolig bra. Da får studentene hvertfall ikke den økonomiske utryggheten, sier Flood.

14.03.20

