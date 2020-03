I PAPPA-PERM: Erlend Wiborg (36) representerer Østfold (nå Viken) på Stortinget. Han er den tredje stortingsrepresentanten fra Frp som er coronasmittet. Foto: Jørgen Braastad, VG

Erlend Wiborg – tredje Frp-topp med coronavirus

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg (36) har fått konstatert coronasmitte. Han er dermed den tredje i partiets stortingsgruppe med Covid-19-virus i kroppen.

– Det stemmer. Jeg fikk konstatert at jeg er coronasmittet for få timer siden, sier Wiborg til VG. Han er leder av stortingets arbeids- og sosialkomité, men for tiden i pappapermisjon. Likevel har han pleiet litt omgang med politiker-kolleger de siste ukene.

Blant annet deltok han på det tidligere omtalte Jeppe-treffet i regi av tankesmien Civita på puben Dubliner i Oslo sentrum forrige tirsdag.

I etterkant har det kommet frem at flere corona-smittede politikere var til stede på dette uformelle, borgerlige arrangementet.

– Jeg har alle de typiske symptomene, med feber og verkende muskler som de mest fremtredende tegnene, sier Wiborg til VG.

Det var TV-2 som først meldte om at han var smittet fredag ettermiddag.

HJEMME: Roy Steffensen (39) tilbringer dagene hjemme i Rogaland i hjemme-isolat sammen med familien - etter at han ble corona-smittet. Foto: Privat

Wiborg er ikke helt sikker på hvordan han er blitt smittet selv om han deltok på pub-sammenkomsten tirsdag den 10. mars.

Kontornaboer på Tinget

– Jeg fikk symptomer på at jeg var smittet allerede dagen etter, allerede den 11. mars. Jeg er ikke sikker på hvordan smitten har nådd meg, sier Wiborg som har kontor på Stortinget i nærheten av partifellene Åshild Bruun-Gundersen (33) og Roy Steffensen (39), som begge også er corona-smittet.

les også Torbjørn Røe Isaksen er corona-smittet – var på regjeringsmøte mandag

Men Wiborg har ikke oppholdt seg på Stortinget de siste ukene på grunn av pappa-permisjonen.

SMITTET: Åshild Bruun-Gundersen (33) er den tredje Frp-representanten på Stortinget som er corona-smittet. Hun tilbringer dagene hjemme i Arendal. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Stortingsrepresentant Roy Steffensen var også på Jeppe-treffet på puben Dubliner forrige tirsdag. Han fikk bekreftet at han var smittet først i går torsdag.

Steffensen mener han like godt kan ha fått smitten på Stortinget som på puben Dubliner.

Han er kontor-nabo med Åshild Bruun-Gundersen, som også er smittet. Og han har hatt kontakt med statssekretær Rune Alstadsæter (H) på statsministerens kontor, som også har viruset i seg.

les også Ernas høyre hånd har fått påvist coronavirus

Både Bruun-Gundersen og Alstadsæter deltok i likhet med Wiborg og Steffensen på Jeppe-treffet, som er et sosialt møtested arrangert av Civita-leder og tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet for mennesker tilhørende Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre.

les også Frp-Åshild coronasmittet – merket muskelsmerter

Han sitter nå i isolat sammen med samboer Anita (32)og datteren Live Marie (5) som han regner med også er smittet. - De er ikke testet, men har klare symptomer på smitte, sier Steffensen.

Hodepine og muskelsmerter

– Jeg selv har hodeverk og feber samt muskelsmerter i rygg, nakke og skuldre. Musklene er ømme som om jeg skulle ha gjennomført en hard treningsøkt, beskriver Steffensen overfor VG.

Steffensen benyttet vårdagen fredag til å sette ut bålpanne og robotgressklipper.

– Jeg var uvanlig sliten og slapp etter en aktivitet som vanligvis går lett som en plett, sier Steffensen som til daglig er leder for Stortingets utdanningskomité.

les også 21 personer forteller: Slik er det å være smittet

Tidligere i uken ble det kjent at også Frps helsepolitiske talsperson på Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen (33), var coronasmittet.

– Symptomene vil jeg beskrive som en helt vanlig influensa. Det går etter forholdene fint med meg. Jeg lever i isolat hjemme i Arendal, sa stortingsrepresentanten fra Agder til VG sist onsdag, samme dag som hun bekreftelsen på at hun var smittet.

Hun følte seg slapp kombinert med at også hun kjente muskelsmerter i begynnelsen. Torsdag for en drøy uke siden gikk hun i karantene for sikkerhets skyld, og har siden oppholdt seg i isolat hjemme i Arendal i Agder.

Også Bruun-Gundersen deltok på det såkalte Jeppe-treffet på puben Dubliner i Rådhusgata i Oslo sentrum forrige tirsdag. Hun regner med at det var der hun pådro seg smitten.

– Selv om jeg ikke kan vite det sikkert, sier Bruun-Gundersen til VG fredag ettermiddag. Hun skal holde seg isolert i syv dager etter at hun er symptomfri.

– Og jeg er ennå ikke symptomfri, rapporterer Bruun-Gundersen.

