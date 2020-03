FØR PORTFORBUDET: VG var i Spania tidligere i måneden og møtte bobilturistene Erik Hakkim og Turid Andersen. Nå har situasjonen forandret seg kjapt i landet. Foto: Helge Mikalsen

Norske bobilturister har portforbud i Spania: – Vi er urolige nå

Høyest voksende coronadødsfall og strengere portforbud gjør livet annerledes for campingturistene Erik Hakkim (79) og samboeren Turid Andersen (72).

I tillegg til den dramatiske utviklingen i landet har bobilen fått en vannlekkasje. Samtidig får de meldinger fra folk som nå kjører hjemover gjennom Europa og har forlatt området.

Erik Hakkim mener de selv er nødt til å fikse vannlekkasjen i bobilen før de vil sette kursen hjemover. Det skaper utfordringer med den siste utviklingen i Spania, der nesten alt av tilbud har stengt nå.

– Vi er urolige nå, når vi også får denne vannlekkasjen i tillegg til at alt er stengt og det er portforbud. Vi har pålagt oss selv kjøreforbud i og med at vi ikke har vann og varme, sier Erik Hakkim til VG på telefon inne fra bobilen samtidig som det er andre regnværsdag på rad i Spania.

På mandag er det 85 199 registrert smittede i landet, og 7 424 døde. Spania har det nest høyeste dødstallet i Europa - men det er her tallet vokser raskest.

De har tilbrakt hele vinteren på en campingplass i Albir i Spania. De siste dagene har paret merket hvordan ting har endret seg kjapt.

For drøye to uker siden innførte også Spania portforbud. Dermed er bevegelsesrommet blitt minimalt, selv om befolkningen har lov til å gå i matbutikken alene og kjøpe medisiner.

– Samtidig vet vi ikke om det er noe bedre noen andre steder. Her vi står nå står vi ganske trygt. Men så spørs det når spanjolene skal ha ut utlendingene, om det kommer noe slikt, sier Hakkim.

Hakkim forteller at campingplassen har vært stappfull med rundt 300 biler og campingvogner inntil coronaviruset kom til Spania. Nå er det langt færre, og nærmeste nabo er 50–60 meter unna. Hakkim var rolig da VG pratet med ham tidligere denne måneden, men situasjonen i landet har endret seg drastisk siden den gang.

– Situasjonen er litt ekkel. Vi kan ikke tappe vann og da kan vi heller ikke bruke gass til oppvarming. Hvis vi kjører og ikke får plasser der vi kan få strøm oppover, får vi et lite problem, sier Hakkim.

Han forteller at de også har vært preget av forkjølelse gjennom hele denne vinteren. Hakkim opplyser om at det nå bare er et par norske bobiler igjen på campingplassen.

– Lunten er kort

Under portforbudet har de kun lov til å gå til butikken alene og aldri sammen. Spanske medier har meldt at bøter fra 100 til 600 euro blir ilagt personer som bryter portforbudet. Dersom man motarbeider restriksjonen på andre måter er det meldt om langt verre bøter.

Selv fikk Hakkim beskjed om å gå hjem da han tok en luftetur på stranden. Nå kan de for det meste bevege seg på en tomt de har utenfor bobilen. Ellers blir det mye tid inne i bilen.

– Det er ikke en behagelig situasjon. Lunten er kort, og det begynner å bli kjedelige dager. Men når vi drar hjem til Norge må vi jo i karantene uansett, sier Erik Hakkim til VG.

De lurer nå på om de vil klarer å kjøre uhindret gjennom Europa når de skal sette kursen nordover. De ser ikke på det som et alternativ å sette igjen bilen i Spania.

– Har gått fint å kjøre hjem for andre

EU- og Schengen-landene har de siste ukene satt inn strenge tiltak for å hindre smittespredning, som blant annet å sette inn grensekontroller og hindre unødvendig innreise utenfra. Men EU har gitt pålegg om at grensene skal holdes åpne for transitt, så Hakkim er ikke bekymret for å ikke komme hjem.

– Vi har snakket med flere nordmenn som har kjørt hjem de siste ukene, og det har stort sett gått fint å kjøre gjennom Europa, sier Hakkim til VG.

Utenriksdepartementet henviser til de offisielle reiserådene for hvert land.

– Den enkelte må selv undersøke hva slags reiserestriksjoner som blir innført i hvert enkelt land. Vi forsøker å holde opplysningene om hvert enkelt land oppdatert og vi får informasjon fra våre ambassader. Det er en veldig uforutsigbar situasjon der nye tiltak kan komme på kort varsel, sier Wera Helstrøm, kommunikasjonsrådgiver i UD.

– Flere har dratt hjem

Erik Faye Lindvig (38) er vertskap på Sjømannskirken i Albir og holder kontakten med en rekke nordmenn. Han anslår at det til vanlig er rundt 30.000 nordmenn, i tillegg til turister i høysesongen, som oppholder seg i områdene rundt Benidorm, Alicante og Torrevieja.

FØLE SEG TRYGGE: Erik Faye Lindvigs oppgave er å hjelpe de som er igjen i området. Foto: Helge Mikalsen

– I de siste ukene og dagene har folk begynt å bli mer bekymret, og derfor valgt å reise hjem. Spesielt pensjonistene har reist hjem, mens familiene som har barn i skole har valgt å bli, sier Lindvig.

I et forsøk på å få et anslag på hvor mange nordmenn som er igjen i området, har Sjømannskirken nå lansert en side hvor man kan registrere seg.

– Vår oppgave er å få folk til å føle seg trygge, og å gi de som føler seg alene noen å snakke med. Derfor er det lurt å vite hvor mange som er igjen, sier han.







HJELPER MED DET DE KAN: Lederen av syklubben Asbjørg Ingrid Hole syr smittevernsutstyr til sykehusene, venner og bekjente.

Portforbudet i Spania gjør nå at de nå holder kontakten med nordmenn gjennom internett og telefon. Han forteller om at det gis store bøter til de som aktivt motsetter seg myndighetenes restriksjoner.

– Nå er det portforbud for alle ikke-essensielle arbeidsplasser, så hverdagen er veldig annerledes, fortsetter han.

Erik forteller om et lite lyspunkt hvor en liten gruppe norske damer syr hetter og drakter av gamle søppelposer til det lokale sykehuset Imed Levante.

– De har en liten syklubb som vanligvis lager småting som selges på bazaaren, men nå lager smittevernsutstyr til sykehuset og masker til venner og bekjente. Det synes vi er hyggelig, avslutter Lindvig.

Publisert: 30.03.20 kl. 22:14

