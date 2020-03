SMITTEVERN: Passasjerene som kom med SAS-flyet fra Lyon til Gardermoen lørdag kveld ble møtt av helsepersonell og politi i smitteverndrakter. Årsaken var at passasjerene har vært i Nord-Italia. Foto: Privat

Ingen smitteverntiltak da fly fra Bergamo landet på Torp

Mens passasjerene på et fly som landet på Gardermoen lørdag kveld ble møtt av helsepersonell og politi i smitteverndrakter, var det ingen slike tiltak da et Ryanair fly fra Bergamo landet på Torp søndag.

Alle de 83 nordmennene om bord i flyet fra Lyon i Frankrike som klokken 23:14 lørdag landet på en egen del på Gardermoen ble bedt om å gå i frivillig hjemmekarantene 14 dager fordi de hadde vært i Nord-Italia eller på flyplasser i «risikosonen» i landet

Men da et Ryanair-fly fra Bergamo, som ligger i den samme region som nå er sperret, ankom Torp tidligere i dag var det ingen smitteverntiltak.

Det bekrefter Tine Kleive-Mathisen, markedssjef på Sandefjord lufthavn Torp.

Men det var det ifølge markedssjefen heller ingen grunn til, siden det ikke skal ha vært mistanke om at det var smittede om bord.

– Vi følger nasjonale myndigheters anbefalinger og har tett dialog med kommuneoverlegen og følger rådene fra FHI (folkehelseinstituttet, red.anm.), sier hun til VG.

Kleive-Mathisen opplyser at Ryanair har innstilt to avganger til Bergamo i april og at flyselskapet følger situasjonen nøye.

Bergamo ligger i Lombardia, som er en av regionene som italienske myndigheter har stengt for å bekjempe coronaviruset. Folkehelseinstituttet fraråder reiser dit.

Kleive-Mathisen henviser til Ryanair på spørsmål om hvorfor det likevel går avganger mellom Torp og Bergamo.

– Det må du nesten be Ryanair kommentere. Men som sagt, flyplassen der er ikke stengt og vi kan ikke nekte dem å lande hos oss.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Ryanair.

– Mitt ansvar å ta forhåndsregler

Lars Meyer Myklestad, kommuneoverlegen i Ullensaker, mener han ikke hadde noe annet valg enn å gjennomføre ekstraordinære smitteverntiltak da flyet fra Lyon landet på Gardermoen lørdag kveld.

– Smittesporingen i Norge viser at mer enn femti prosent av dem som er smittet kan spores tilbake til nordmenn som har vært i Italia. Når vi vet at det kommer et fly med mange fra denne regionen er det mitt ansvar å ta forholdsregler for å beskytte personellet, sier Myklestad til VG.

Det var han som tok avgjørelsen om at flyet fra Lyon, som hadde passasjerer fra Nord-Italia om bord, skulle lande ved mottakssenteret på Gardermoen som har forhåndslagret smittevernutstyr. Dette var et rent føre-var tiltak for å forhindre smittespredning i Norge og beskytte ansatte.

– Vi hadde ingen mistanke om at det var syke om bord, sier kommuneoverlegen, men det var viktig å kartlegge dette.

– Men hvorfor gjør man ikke lignende tiltak når det lander et fly fra samme region i Italia på Torp søndag formiddag?

– Det er et veldig adekvat spørsmål, men det er ikke jeg som skal besvare det, sier Myklestad og viser til at smittevern som regel er delegert til lokale myndigheter. Oslo Lufthavn er, i likhet med Bergen og Tromsø, «point of entries» og må oppfylle spesielle krav til å kunne håndtere fly med hendelser av smittsomme sykdommer.

– Hvis jeg får melding om at et nytt fly fra Nord-Italia er på vei til Oslo Lufthavn Gardermoen vil jeg rigge meg på samme måte som lørdag. Det er det som er forsvarlig og det er mitt ansvar, sier han.

Skjerpede regler

Lørdag kveld gikk Helsedirektoratet ut med skjerpede karanteneregler om at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Kommuneoverlegen i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, sier han ikke var klar over at det kom et fly til Torp fra Nord-Italia søndag formiddag.

– Hadde vi fått et varsel, hadde vi iverksatt tiltak. Vi skal selvfølgelig følge opp dette på Torp og iverksette tiltak som anbefales av FHI. Hvilke ledd i kriseplanen som iverksettes avhenger av sentrale føringer, sier Augestad med tanke på fremtidige flighter fra Bergamo.

Vanligvis, opplyser Augestad, er det flykapteinen eller flyplassen som varsler hvis det kommer et fly med alvorlig smittsom sykdom.

– Når det skjer, kan vi opprette mottak med egen parkeringsplass på flyplassen og folk i beskyttelsesutstyr, men i denne saken ble vi ikke varslet, sier han.

Folkehelseinstituttet tror det kan ha vært praktiske problemer knyttet til gjennomføringen av det nye tiltaket som ble varslet lørdag kveld.

– Jeg tenker det er viktig at man har standardiserte måter å gjøre dette på, på alle flyplasser i Norge, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

