Nye råd til folk som er forkjølet

Folkehelseinstituttet har oppdatert råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon: Nå bør de holde seg hjemme.

Det gjelder også lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen, men de fleste trenger ikke å testes for koronaviruset, opplyser FHI på sine egne nettsider.

Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell.

FHIs råd til de med luftveisinfeksjon Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier , behøver du ikke testes.

Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Vis mer

Personer som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell.

Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme, spesielt om de selv skulle vise symptomer.

– Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, skriver FHI.

Søndag 15. mars opplyste FHI at det var i alt 1.077 bekreftede tilfeller av coronasmitte i Norge.

Søndagens rapport viste blant annet at gjennomsnittsalderen for tilfellene er rett i underkant av 46 år (45,9). Litt under to tredeler av de smittede er menn.

287 av de 1.077 smittede har blitt smittet i Norge. 710 har blitt smittet utenlands, der flesteparten er fra Østerrike (491) og Italia (144), viser tallene fra FHI.

Det er flest koronasmittede i Oslo kommune (281), med Viken like bak (278).

Publisert: 16.03.20 kl. 08:27

