FREMSTILT FOR REFENGSLING: Torsdag morgen ble mannen i 40-årene fremstilt for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Mannen er siktet i forbindelse med en omfattende overgrepssak skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. Foto: Kristian Helgesen

Overgrepssaken i Trondheim: Siktede har diagnosen pedofili

TRONDHEIM (VG) Siktelsen mot mannen i 40-årene, som er siktet i en omfattende overgrepssak i Trondheim, skal være utvidet. Mannen er blant annet siktet for grov voldtekt.

Torsdag klokken 1300 inviterer politiet i Trøndelag til pressekonferanse i forbindelse med den omfattende overgrepssaken.

Den siktede mannen har samtykket til videre varetektsfengsling.

21 jenter under den seksuelle lavalderen skal være fornærmet i saken. I mars i år fikk mannen diagnosen pedofili.

I dagens kjennelse står det at påtalemyndigheten har opplyst at de vurderer å nedlegge påstand om forvaringsstraff sett i lys

av innholdet i siktelsen, tidligere domfellelser og den sakkyndiges diagnose; pedofili.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden 6. desember, dagen etter han ble pågrepet og siktet for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Senere har siktelsen mot mannen blitt utvidet flere ganger kommer det frem av fengslingskjennelsene. Den nye siktelsen i saken var klar 25. mars. Politiet har ikke ønsket å kommentere siktelsen i forkant av pressekonferansen.

Politiadvokat Marianne Høyer sier saken startet med at politiet pågrep mannen for fildeling og nedlastning av overgrepsmateriale.

PRESSEKONFERANSE: Politiet i Trøndelag har innkalt til pressekonferanse på politihuset i Trondheim for å informere om saken. Foto: Sofie Amalie Fraser

– Erkjenner i hovedsak straffskyld

– Den første siktelsen omfatter det og noen enkelte forhold. Siktelsen har blitt utvidet fra hver gang. Nå har omfanget eksplodert. Det er fordi vi graver oss ned i etterforskningsmaterialet og tar avhør av barn, sier Høyer til VG.

Hun forteller at flere poster omfatter grov voldtekt.

I den siste kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at det er «planlagt 15 nye avhør av barn under 16 år og et titalls avhør av mulige fornærmede over 16 år og vitner».

Ifølge kjennelsene skal mannen ha forklart i avhør at han i 2018 kanskje har kommunisert med ti personer under 16 år via Snapchat, og at flere av disse samtalene har hatt en seksuell dreining.

– Han erkjenner i hovedsak straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer Kolbjørn Lium til VG.

Lium ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient har det, men forteller at han har samarbeidet med politiet.

Tidligere dømt

Mannen er blant annet varetektsfengslet på grunn av gjentagelsesfare. Han er tidligere dømt for seksualforbrytelser tre ganger siden 2012.

I april 2012 ble han dømt for seksuell omgang med to barn under 16 år som han møtte på nett.

Videre ble mannen i 40-årene dømt for å ha chattet med flere barn, for å ha fått tilsendt nakenbilder og for å ha sendt nakenbilder av seg selv.

I 2015 ble han dømt for ved to tilfeller å tilbudt barn under 16 år penger for å få tilsendt nakenbilde og/eller ha sex med ham.

I 2017 ble han dømt for ved 2 tilfeller å ha gitt penger til barn han kontaktet på nett for å få tilsendt nakenbilde.

Alle tre gangene ble han også dømt for å oppbevaring av overgrepsmateriale.

Publisert: 28.03.19 kl. 10:58 Oppdatert: 28.03.19 kl. 11:46