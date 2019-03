arrow-left













arrow-right expand-left En tam bjørnunge som het Peik var kong Haralds lekekamerat i barndommen. Her er det Thor Heyerdahl jr. og storebroren Bamse som leker med kragebjørnen i Canada.

Denne bjørnen lekte kongen med som barn

En tam bjørnunge som het Peik, var kong Haralds lekekamerat i barndommen. Under sitt besøk i Chile traff kongen Thor Heyerdahl jr., som hadde bjørnen boende.

NTB

Nå nettopp







– Peik heter den. Den husker jeg absolutt, sier kong Harald .

Kongen er i Chile og har deltatt på et arrangement sammen med Thor Heyerdahl jr., sønnen til eventyreren og vitenskapsmannen med samme navn.

Thor Heyerdahl jr. og kongen kjenner hverandre fra før – og de kjente begge bjørnen Peik. Peik bodde nemlig hjemme hos Heyerdahl jr. i Canada under krigen.

På denne tiden hadde Thor Heyerdahl senior dratt i krigen som fallskjermjeger, mens resten av familien holdt tilhold ved den norske militærleiren «Little Norway» i Ontario.

les også Her er Kongens nye super-seilbåt

– Min mor, bror og jeg ble igjen i Canada og bodde i en tømmerkoie fram til krigen ble slutt. Med jevne eller ujevne mellomrom kom kongefamilien opp. De var gjester hos Roosevelt og så kom de på besøk for å styrke kampmoralen til de unge soldatene. Da var Harald, min bror og jeg lekekamerater. Det har vi snakket mye om, sier Thor Heyerdahl jr. til NTB.

Kjæledyr

Den tamme bjørnungen fikk familien av en av rekruttene i leiren.

– Han snublet over den fordi en jeger hadde skutt moren. Han tok vare på den og vi fikk den som kjæledyr. Det syntes Harald var moro. Han lekte også med bjørnen i høyeste grad, sier Heyerdahl jr.,

Gjennom årenes løp har Heyerdahl jr. møtt kongen flere ganger. Og da dukker historien om bjørnen opp igjen.

– Det blir ofte «husker du det?» og «husker du det?», sier Heyerdahl jr.

les også Rørende øyeblikk markerte tilbakelevering av Kon Tiki-gjenstander

Bjørnen ble stor

Og kong Harald husker definitivt Peik.

– Det var også flere bjørner der i den leiren, erindrer kongen.

Dronning Sonja virker en smule bekymret når hun får høre om bjørnene på et pressemøte i Chile.

– De var snille alle sammen?, spør hun.

– Nei, ikke så veldig, sier kongen og ler.

Han utdyper:

– De ble jo store etter hvert, vet du. De var jo bjørnunger til å begynne med, men så ble de store. De ble litt uhåndterlige etter hvert.

les også Thor Heyerdahls stormfulle liv

Deltok i kampene

Dermed måtte vennskapet til bjørnen til slutt avsluttes. Historien fikk likevel en lykkelig slutt for nordmennene i Canada, ved at krigen var over og alle kunne flytte hjem til Norge.

En av dem som bidro til det var Thor Heyerdahl senior.

– Han deltok i kampene i Finnmark sammen med russiske tropper og var med og gjorde sitt for at Norge ble fritt igjen, sier sønnen.

Historien fikk imidlertid ikke en like lykkelig slutt for bjørnen Peik.

Til slutt ble den for stor og farlig og ble skutt. Skinnet etter den henger den dag i dag på flymuseet på Gardermoen, ifølge Heyerdahl jr.

Publisert: 30.03.19 kl. 13:41