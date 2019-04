2018-MØTE: Statsminister Erna Solberg fortalte norsk presse om møtet med den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev i oktober 2018. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Derfor ba Erna Solberg om Putin-møte

– Forvaltning av hav og vårt langvarige samarbeid står på dagsorden, sier statsminister Erna Solberg om det sjeldne møtet.

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter nå at hun skal møte den russiske presidenten Vladimir Putin i St. Petersburg tirsdag 9. april.

Møtet skjer i forbindelse med konferansen Arctic Forum, og invitasjonen til konferansen kommer fra russisk side.

– Russland har invitert utenriksministeren og meg til å delta på arktisk forum i St. Petersburg neste uke. Det takket vi ja til. Forvaltning av hav og vårt langvarige samarbeid står på dagsorden, sier Solberg til VG.

Ba om Putin-møte

Solberg forteller at det så var hun som ba om møte med presidenten.

– Vi ba også om et møte med president Putin. Dette er en god anledning til å videreføre den dialogen vi har hatt med Russland også i en krevende tid, sier Solberg.

Toppmøtet mellom Russland og Norge er det første siden Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014.

Etter fem år uten kontakt på høyeste politiske nivå mellom de to nabolandene, mener Solberg-regjeringen at tiden nå er inne for å justere samarbeidet med Russland til «den nye normalen». Det opplyser kilder med kunnskap om norsk Russland-politikk til VG.

MØTE I 2014: Statsminister Erna Solberg møtte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev under OL i den russiske byen Sotsji i 2014. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Få måneder før Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014, møtte Solberg statsminister Dmitrij Medvedev under OL i den russiske byen Sotsji. De to hadde også et kort møte under Europa-Asia-toppmøtet i Brussel i oktober 2018.

– Jeg hadde et kort møte med Russlands statsminister Medvedev før jul, og jeg mener at dette er en god oppfølging, sier Solberg.

VGs kilder opplyser at Norge ikke har noen planer nå om å lette på sanksjonene mot Russland, som EU- og NATO-landene samordnet etter Krim-krisen.

Naboskapet med Russland beskrives fortsatt som krevende, men samtidig mener regjeringen likevel at tiden nå er inne til å ha direkte kontakt.

«NY NORMAL»: Den norske politikken overfor Russland skal nå justeres til en «ny normal», får VG opplyst. Solberg møter president Vladimir Putin 9. april. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Flere gjester

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekreftet for flere uker siden at de reiser til St. Petersburg for å delta i en konferanse om Arktis, Arctic Forum, som president Putin er vertskap for.

Også den svenske statsministeren Stefan Löfven har bekreftet at han skal møte Putin i løpet av konferansen i St. Petersburg.

VG får opplyst at temaene for møtet mellom Solberg og Putin ikke er avklart, men ambisjonen er å bygge opp igjen kontakten steg for steg, selv om mye av samarbeidet mellom Norge og Russland har fortsatt som normalt i nordområdene.

Dette gjelder blant annet fiskeriavtaler og felles forvaltning av torskestammen i Barentshavet, men også avtaler om søk og redning i nordområdene, og annet samarbeid over grensen.

SAMMEN PÅ TRIBUNEN: Russlands president Vladimir Putin og statsminister Dmitry Medvedev satt sammen med Erna Solberg på tribunen under OL i Sotsji i februar 2014. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Frode Berg-rettssak

En annen vanskelig sak i naboforholdet er spion-tiltalen som henger over Frode Berg, som sitter i fengsel i Moskva. Rettssaken mot Frode Berg er berammet til å starte onsdag 2. april, altså få dager før Solberg og Putin skal møtes i St. Petersburg.

RETTSSAK: Rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg er berammet til å starte onsdag 2. april. Foto: Arthur Bondar, VG

Over de siste månedene har kontakten med Russland blitt gradvis gjenopptatt på høyt politisk nivå:

19. oktober i fjor møttes Erna Solberg og statsminister Dmitrij Medvedev i kulissene under det europeisk-asiatiske toppmøtet i Brussel.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov på OSSEs ministermøte i Milano 6. desember.

Lavrov har allerede bekreftet at han kommer til 75-års markeringen for frigjøringen av Finnmark, i Kirkenes i oktober.

