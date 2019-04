TAXI I VITENSKAPENS TJENESTE: – Jeg er nok i det øverste sjiktet i taxibruk, men jeg er også i det øverste sjiktet på andre parametere ved universitet, uttalte Nils Christian Stenseth til VG i mars. Foto: Gisle Oddstad / VG

Universitet sperrer taxikort etter taxiavsløring

Etter avsløringen av professor Nils Christian Stenseths taxiutgifter, sperret Universitetet i Oslo (UiO) i rekordfart 57 taxikort.

9. mars avslørte VG at UiO-professor Nils Christian Stenseth har tatt taxi på det offentliges regning for over en halv million kroner på under tre år.

Turene ble betalt med et taxikort utlevert av arbeidsgiveren.

UiO vedgikk rutinesvikt, og etter at VGs artikkel ble publisert, har 57 av taxikortene som institusjonen har hatt i bruk blitt sperret.

Avdekket i juni i fjor

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen tiltrådte i jobben 15. februar i år, fire dager etter at VG ba UiO om innsyn i Stenseths taxikort-utgifter.

– Har sperringen av kortene sammenheng med VGs innsynsbegjæring og artikler om UiOs taxikort-utgifter?

– Ja, det er riktig at vi i forbindelse med innsynsbegjæringene gikk igjennom taxikortlistene og sperret kort som ikke var i bruk, skriver Benjaminsen i en e-post.

VEDGIKK RUTINESVIKT: UiO-direktør Arne Benjaminsen hadde hatt jobben i noen uker da VG besøkte ham på kontoret hans i mars. Foto: Frank Ertesvåg / VG

Benjaminsen forteller at UiO fant mange kort som var benyttet lite eller ikke i det hele tatt, som så ble avviklet.

I en helt fersk liste over taxikort ved UiO som VG har fått innsyn i, går det frem at universitetet nå er i gang med en ryddesjau i taxikort-ordningen.

– Listene består av kort som Oslo Taxi har registrert som aktive og når de har vært i bruk. I forbindelse med denne saken har vi bedt enhetene ved UiO om å rydde i listene for å avdekke de kortene som ikke er i bruk og som skal sperres, skriver Benjaminsen i en e-post til VG.

– Ikke utført på en god måte

Han tar forbehold om at det kan være litt forsinkelse i systemet knyttet til hvor lang tid det tar å rydde, sperre og avvikle kort.

Etter en oppdatert liste fra Oslo Taxi sist tirsdag, viser totaloversikten 220 aktive kort med bruk, og totalt 509 sperrede kort helt tilbake til 2005, blant annet fordi medarbeidere har sluttet ved universitetet.

– 72 kort er sperret i år, 15 før 11. mars, 57 etterpå, skriver direktør Arne Benjaminsen ved universitetet i en e-post til VG.

Han tar på vegne av landets største universitet selvkritikk for taxi-praksisen de senere årene.

– Vi ser at oversikten og håndteringen av taxikort-ordningen ikke har vært utført på en god måte tidligere og vi har derfor en gjennomgang av praksisen, ifølge Benjaminsen.

Vurderer nye retningslinjer

På spørsmål om det er en målsetting å fase ut ordningen, svarer Benjaminsen at UiO nå har en gjennomgang og vil vurdere hvilke retningslinjer som skal gjelde for taxikort.

Tidligere har Benjaminsen uttalt at «det er tydelig at vi ikke kan fortsette som vi har gjort».

Det var etter at VG skrev at ledere ved Universitetet i Oslo de siste fire årene har dratt taxikortene til en sum av 6,6 millioner kroner.

Taxikort tildeles etter «en vurdering av det tjenstlige behov», ifølge Benjaminsen. På UiOs egne nettsider står det at «alle ledere disponerer i dag sitt personlige taxikort».

At et taxikort sperres og avvikles, skyldes i de aller fleste tilfeller at vedkommende slutter ved UiO eller får annen stilling, opplyser Benjaminsen.

BLINDERN: En del av bygningene på Blindern campus, Universitetet i Oslo (UiO). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nils Christian Stenseth har ikke lenger taxikort, etter eget utsagn fordi han ikke lenger er leder. Den siste gangen han dro kortet var 4. september i fjor, oppgir UiO.

Opplysninger om Stenseths utgifter og at kortet er sperret, finnes ikke i oversikten.

– Hva er årsaken til det?

– Stenseth disponerte taxikort som leder av CEES (senter for økologisk og evolusjonær syntese), og i sin nåværende stilling disponerer han ikke taxikort. Taxikortet ved CEES er fortsatt aktivt, svarer Benjaminsen.

Gjennomgående lave summer

Både fakulteter, enheter og enkeltpersoners kort er registrert i oversikten. Ingen er i nærheten av professor Nils Christian Stenseths taxiutgifter. Han kjørte på det meste taxi for over 35 000 kroner på én måned.

De aller fleste enkeltpersonene og enhetene drar taxikortet for mellom null og 2000 kroner på en måned.

Rektor Svein Stølen dro i februar i år taxikortet for 7253 kroner. I 2018 gikk det med cirka 50.000 kroner. Dermed innehar han annenplass på UiOs taxitopp etter Stenseth.

Hverken Stølens eller universitetsdirektør Benjaminsens taxikort er sperret etter oppryddingen. Sistnevnte har for øvrig ikke brukt sitt siden han begynte i stillingen for halvannen måned siden.

REKTOR: Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo. Her taler han ved åpningen av et masterprogram i lederskap og etikk ved UiO 11. mars i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva forsvarer at rektor og direktør får beholde sine taxikort?

– De særlige tjenstlige behov som tilhører topplederstillingene ved UiO kan tilsi behov for å disponere taxikort, sier Benjaminsen.

– Men vi vurderer nå regelverket, så det er for tidlig å si hvordan det blir.

