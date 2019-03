GPS-URO: Plansjen viser hvordan Russland, ifølge E-tjenesten, påvirket navigasjonssignalene GPS i Finnmark, samtidig med NATOs storøvelse sør i Norge høsten 2018. Foto: E-tjenesten

UD har gitt Russland GPS-bevis

Avinor og Luftfartstilsynet har gått med på å dele tekniske data med Russland, som de mener beviser at russisk jamming flere ganger har forstyrret flytrafikken i Nord-Norge.

UD bekrefter nå overfor VG at den russiske ambassaden i Oslo nylig fikk det russiske myndigheter tidligere har bedt om: Bevis for påstandene om at jammingen av GPS-signalene kom fra russisk side.

– Utenriksdepartementet har delt teknisk informasjon fra norske luftfartsmyndigheter med russisk side, skriver pressetalskvinne Ingrid Ekker i UD i en epost til VG.

Norske myndigheter holder Russland ansvarlig for at GPS-signalene til flytrafikken i Finnmark forsvant, samtidig som NATO–øvelsen Trident Juncture foregikk i Sør-Norge i fjor høst.

Norsk etterretningstjeneste har åpent fortalt hva som skjedde:

– Jammingen av GPS-signalene var tilsynelatende rettet mot vest, inn mot norsk territorium. Aktiviteten sammenfalt nøyaktig i tid med NATO-øvelsen «Trident Juncture», sa Morten Haga Lunde, sjefen for den norske Etterretningstjenesten, til VG tidlig i februar.

«Fantasi»

Russland har hele tiden avvist at de sto bak jammingen. I februar sa utenriksminister Sergei Lavrov at påstanden om russisk GPS-jamming var «fantasi» fra norske myndigheter, og fra Finland, som også har protestert mot lignende fly-forstyrrelser.

Men i månedsskiftet februar-mars startet jammingen opp igjen:

Da sendte flere flybesetninger inn varsler støysignaler på GPS-systemet nord for Bodø og over Tromsø, jamming som kan forstyrre navigasjonssystemer for lufttrafikk.

Norske myndigheter avventer nå svar fra Russland etter at de har delt tekniske bevis med russerne.

Ifølge VGs opplysninger har myndighetene i Norge ikke ønsket å øke konfliktnivået med Russland i GPS-sakene, men vil heller forsøke å dempe ned tonen og gå i dialog med naboen i øst:

– Vi avventer et formelt svar, men har jevnlig kontakt med russiske myndigheter i saken, opplyser Ingrid Ekker i UD.

Publisert: 29.03.19 kl. 18:26