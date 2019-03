TALSPERSON: Arild Hermstad i MDG. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Tar de klimastreikendes krav til Stortinget

MDG mener Stortinget må stemme over 65 prosent i utslippskutt, å slutte å dele ut oljelisenser og å gi 65 milliarder i klima-bistand.

Nå nettopp







– Vi vil legge frem et representantforslag der vi rett og slett ber regjeringen oppfylle de tre kravene de klimastreikende unge fremmet. Hensikten er å få det behandlet raskt. Det er tre veldig konkrete krav, og det bør de få svar på så snart som mulig, sier MDG -talsperson Arild Hermstad.

Han mener det er viktig at kravene stemmes over i Stortinget, og at partiene må ta stilling til dem. Dette er de tre kravene klimaminister Ola Elvestuen (V) fikk overlevert foran Stortinget, av de streikende elevene:

Kutte 65 prosent av norske utslipp innen 2030

65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering i u-land

Ingen flere oljelisenser

Derfor streiker de for klimaet.

Mener ikke «toppmøte» er bra nok

Regjeringen har sagt at de vil arrangere «Ungdommens klimatoppmøte» for å lytte til innspill de unge som streiket for en mer offensiv klimapolitikk, ifølge Aftenposten.

Det ble ikke godt mottatt av Haldis Tjeldflaat Helle (21), nestleder i Natur og Ungdom, som skrev i et innlegg i samme avis at de unge ikke trenger flere møter hvor deres engasjement blir hyllet, men trenger å bli tatt på alvor.

KLIMASTREIK: 22. mars møtte streikende skoleungdommer opp utenfor Stortinget i Oslo. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

les også Kommentar: Gamlinger nå til dags: Dere dummer dere ut!

– De unge er drita lei av å vente på politikerne, som er i en slags oljedvale, og ønsker ikke å bli invitert på «toppmøter» for å diskutere med tafatte politikere som skal fortelle dem at det er så vanskelig.

På spørsmål om det kanskje er mest symbolsk at partiet fremmer dette på Stortinget nå, svarer Hermstad:

– Vi har jo ingen tro på at regjeringen kommer til å støtte et sånt forslag. Det blir spennende å se hvilke andre partier som vil støtte oss, men vi må stille Erna Solberg til veggs på at hun nøyer seg med prat når ungdommen vil ha handling.

les også Kommentar: Klimaopprør er ikke kostnadsfritt

Han mener en avstemning om forslaget vil vise hvilke partier som tar kravene seriøst.

– Det kommer flere avstemninger på nye oljefelt fremover. Vi håper på å flytte flere partier, så de faktisk stemmer nei til å åpne flere felt på norsk sokkel.

Vil endre eget program

Hermstad sier mesteparten av det elevene krever, allerede er MDG-politikk. Men i MDGs program står det at de vil gi én prosent av BNP til bistand, og én prosent av BNP til klimatiltak i utviklingsland.

les også «25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset

– Kravet deres innebærer at vi vil høyne vår egeninnsats på det punktet, sier han.

Han sier at én prosent av BNP i dag er omtrent 37 milliarder, og at forslaget går på å øke det til 65 milliarder i tråd med kravet.

Endringen fremmes av Hermstad og MDGs andre talsperson Une Aina Bastholm på MDGs landsstyremøte i helgen, og støttes av ungdomspartiet Grønn Ungdom.

– Regjeringen viser vilje

Erna Solberg er ikke tilgjengelig for kommentar onsdag, men det er Høyres miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund, som svarer dette på kritikken i en SMS til VG:

– Ikke alle på klimastreiken var enige i alle virkemidler. Også Unge Høyre deltok i streiken. Jeg la merke til at en plakat handlet om at verden trenger mer atomkraft, mens en annen handlet om at kapitalismen må avskaffes. Det viser at det var mange forskjellige meninger om tiltak blant dem som deltok. Jeg har ikke hørt MDG snakke så mye om det i det siste.

les også NRK Satiriks lurte klimastreikende ungdommer: – Ikke gøy

Han skriver at regjeringen skal kutte nesten halvparten av Norges utslipp de neste 11 årene, gjøre det dyrere å forurense, og at alle bransjer skal være med. Han skriver også at vi internasjonalt skal hjelpe fattige land med å hoppe over fossilfasen ved å bygge fornybar energi.

– Noe av det beste med klimastreiken er at klimabevisstheten i hele befolkningen øker på grunn av den. Det trenger vi med tanke på den store omstillingen vi skal gjennom frem til 2030.

På spørsmål om hvorfor man ikke kan vedta for eksempel hovedkravet om å kutte 65 prosent av norske utslipp innen 2030, svarer han.

les også Miljøministeren: Ikke lur ungdommen

– Vi er også enige om å kutte store utslipp. Derfor har vi økt ambisjonen for 2030 til å være høyere enn det stortingsflertallet var enige om i fjor. Denne regjeringen viser altså vilje til å trappe opp klimaambisjonene, og følge det opp med konkrete tiltak.

– Men man kan jo snu på spørsmålet. Hvorfor foreslår ikke MDG å kutte for eksempel 85 prosent? Vi må sette det målet som er nødvendig, samtidig må vi ha mål som ikke går utover vår evne til å gjennomføre den grønne omstillingen.

Publisert: 30.03.19 kl. 07:59