Her er Hege Haukeland Liadal sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Haugesund i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Aftenposten: Ap-politiker leverte fiktive reiseregninger

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted.

Hun har også fått penger for å ha vært på familiens hytte og på private reiser i utlandet. Det skriver Aftenposten tirsdag kveld.

I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Aftenposten skriver at de har sendt en detaljert oversikt over funnene til Liadal 1. april, og hun har fått mulighet til å kommentere disse skriftlig, etter eget ønske.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake, sier Liadal.

– Jeg skal være nøye fremover og legger meg helt flat, sier hun.

Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

Publisert: 09.04.19 kl. 20:00