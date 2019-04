VIKTIG DOM: – Det er grenser for hvordan man kan bruke barnet sitt som middel i kamp mot myndighetene. Det får denne dommen klart fram, sier jusprofessor Elisabeth Gording-Stang. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Dømt for Facebook-bilder av datteren

En mor i Troms er dømt for å ha lagt ut bilder av sin syv år gamle datter på Facebook. – En milepæl, sier professor i barnerett om dommen.

Moren krenket sin datters rett til privatliv, mener Hålogaland lagmannsrett og var dermed enig med dommen fra tingretten.

Det var nyhetsstedet Rett24 som først omtalte dommen.

Kvinnen opprettet og drev i 2017 en Facebook-side med tittelen «[Datterens navn] skal hjem».

Her publiserte hun flere bilder og videoer av datteren, i det som retten mener er sårbare situasjoner. Blant annet vises barnet gråtende.

Hun publiserte også brev fra barnevernet som inneholdt sensitiv informasjon om datteren og hennes barnevernssak.

Krenket datterens privatliv

Lagmannsretten var enig med tingretten om at moren hadde krenket sin datters rett til privatliv:

«Hvordan datteren, som på det tidspunkt var syv år, opplevde det at materialet ble gjort offentlig tilgjengelig på denne måten, er etter lagmannsrettens vurdering ikke avgjørende», skriver de i dommen.

Hun ble også dømt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann.

Ifølge dommen offentliggjorde også kvinnen på Facebook-siden flere ytringer av krenkende og sjikanøs karakter, primært mot barnevernstjenesten i kvinnens hjemkommune.

Kvinnen oppfordret leserne til å oppsøke de ansatte i barnevernet, og forsøkte også å finne adressen til saksbehandleren som hadde datterens sak.

«[barnevernsansatt] bor på [XXX]. Der kjenner jeg mange folk som sikkert vil stikke innom henne», skrev kvinnen blant annet.

– Bør til Høyesterett

Lagmannsretten forkastet kvinnens anke. Kvinnens forsvarer, advokat Benedikte Sunde Jamth, sier til Rett24 at dommen blir anket til Høyesterett.

Det er en god idé, mener Elisabeth Gording Stang, professor i barnerett på OsloMet.

– Dette er en veldig velkommen dom. Det hadde vært ønskelig at den kom til HR for å få noen prinsipielle avklaringer som gjør den bindende, sier Gording Stang til VG.

Hun mener dommen er en viktig milepæl for barns rettigheter.

– Jeg kjenner ikke til andre dommer som så uttrykkelig fastslår at foreldreansvaret ikke innebærer en rett for foreldre til å krenke sine barn gjennom videoklipp og bilder på sosiale medier, som viser barn i hjelpeløse og sårbare situasjoner.

– Grenser for bruk av barn

Første gang dette ble debattert, var da TV3 sendte det britiske TV-programmet «Nannyhjelpen» i 2005, forteller Gording Stang.

Da gikk daværende jusprofessor Lucy Smith ut og kritiserte bruken av barn i programmet. Det er likevel først nå at norsk rett har dømt en forelder for å ha krenket et barns privatliv via media.

Gording Stang har forståelse for at foreldre i pressede situasjoner kan ønske å bruke alle midler for å få fremmet sin sak overfor myndighetene.

– Men barn er selvstendige rettsobjekter og har et grunnlovsbeskyttet krav på vern. Det er grenser for hvordan man kan bruke barnet sitt som middel i kamp mot myndighetene. Det får denne dommen klart fram, sier hun.

Publisert: 09.04.19 kl. 10:54 Oppdatert: 09.04.19 kl. 11:09