Trolig Aps nye nestleder: Derfor kjemper han for å beholde oljeplanen

FOLKETS HUS (VG) Om få dager velges Bjørnar Skæran inn i Aps ledelse. Der skal han tale distriktenes sak, men fullt vern av LoVeSe vil han ikke være med på.

– For meg vil det være helt utenkelig at vi på et landsmøte skulle vedta en eller annen form for vernestatus, sier Skjæran, som mest sannsynlig blir Aps nye nestleder, og er fylkesleder i Nordland Arbeiderparti.

Det står igjen oljestrid i Ap. Partiet er splittet mellom de som vil beholde oljekompromisset fra 2017 (se faktaboks), og de som vil vrake det, og si nei til konsekvensutredning i hele Lofoten, Vesterålen Senja (LoVeSe). På bordet ligger et forslag om varig vern av hele området.

Bjørnar Skjæran hentes inn i partiledelsen som en stemme fra nord. Han mener som partileder Jonas Gahr Støre at Ap må stå fast på oljekompromisset de ble enige om i 2017, frem til neste valg. Men han har en annen sterk bekymring.

Oljekompromisset fra 2017 * Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, men det gjør ikke Venstre. Det har ikke vært konsekvensutredet oljevirksomhet i området i de siste to regjeringsperiodene. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt kompromissløsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten – Nordland VI – åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * Nordland VI er området som anses for å ha desidert størst potensial for funn og utvinning. * De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. Kilde: NTB/VG Vis mer vg-expand-down

Området det er snakk om å verne, er et at de viktigste næringsområdene i nord. Og å verne området vil få konsekvenser langt utover oljenæringen, mener han.

– I Nordland er det sånn at dette området er nesten halve havet vårt – det ville være helt utenkelig for meg at Ap skulle gå inn i en plan om å satse mer på havet og havnæringene, og samtidig skulle etablere et så stort verneområde. Det har jeg ikke noe tro på, sier Skjæran til VG.

Frykter tapte arbeidsplasser

Skjæran mener et vern av LoVeSe kan få uante konsekvenser for de andre næringene i nord.

– Det vet vi jo, vi har jo erfaring fra det, sier han, og trekker frem et konkret eksempel i fiskerinæringen: Området sør i Nordland rundt Vega-øyene, som for noen år siden fikk verdensarvstatus.

– Det er et ganske stort område der folk har livnært seg i flere tusen år på havet. Der inngikk man forpliktende avtale mellom kommune, fylkeskommune og staten, om at verdensarvstatusen ikke skulle stå i veien for at man skulle drive nye næringsvirksomheter, også havbruk, i fremtiden.

Men i dag konkluderte Miljødirektoratet med at en tillatelse til oppdrett i ytterkanten av Vega trekkes tilbake med bakgrunn i at man ikke har nok kunnskap om hvilke konsekvenser det kan ha for verdensarvområdet.

Fylkesmannen i Nordland og Fiskeridirektoratet hadde godkjent oppdrettstillatelsen. Skjæran frykter at varig vern i LoVeSe også kan føre til tapte arbeidsplasser i fiskeri- og kystnæringene.

– Der ser du det som er utfordringen i Nordland: Vi har 258 verneområder og åtte nasjonalparker. Vi tar vår del av ansvaret for å sikre biologisk mangfold og vern av sårbar natur, men vi ser at når du innfører en form for vern av et område, vil det i praksis strekkes på to måter etterpå: Det ene er i geografi, man snakker om influenssoner. Det andre er at du kan få spillovereffekter til annen næringsvirksomhet.

NEI TIL OLJE: For AUF-leder Ine Libak er nei til konsekvensutredning i LoVeSe en av kampsakene på landsmøtet. Foto: Helge Mikalsen

– Hører ikke at vernestatus er det sentrale

AUF-leder Ina Libak har sagt til VG at hun tror AUF kan vinne oljekampen. Et nei til oljeutvinning er et ja til bærekraftig turisme og fiske, mener hun. Konfrontert med det AUF-lederen sier, svarer Skjæran.

– AUF argumenterer for sitt standpunkt, og i det du refererer til meg, så hører jeg ikke at å innføre en vernestatus er det sentrale.

– Du tror ikke det ligger an til at det blir noe varig vern på dette landsmøtet?

– Denne saken blir det jobbet med gjennom hele landsmøtet, og jeg har tillit til at landsmøtet klarer å håndtere dette her på en klok måte.

Står på oljekompromisset

Nordland Ap har lenge stått hardt på for å konsekvensutrede oljevirksomhet i Lofoten. Men de har nylig endret sin linje, og ikke satt dette som et krav. Skjæran er imidlertid klar på at han uansett står på oljekompromisset.

– Partiprogrammet som en kontrakt mellom partiet og velgerne er veldig viktig for meg, sier han.

