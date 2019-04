Støre: – #metoo har forandret oss

FOLKETS HUS (VG) På det første landsmøtet i Ap etter at partiets nestleder Trond Giske gikk av, hyller partileder Jonas Gahr Støre kvinner som har varslet.

Oppdatert nå nettopp







– Vi stod – og skal alltid stå – på riktig side av det tidsskillet – som #Metoo er for kvinner og for likestilling, sier Støre til applaus fra salen.

Han berømmer i talen kvinner som har hatt mot til å varsle, og sier de gjennom det har endret samfunnet.

– Og de endret oss. Da også vi fikk saker og varsler i vinter var det tøft. Dere vet hvorfor. Men det var – og er – et nytt, stort fremskritt for likestillingen, sier han.

For Ap har det siste året vært sterkt preget av Metoo-bevegelsen. Etter en rekke varsler om seksuell trakassering trakk daværende nestleder Trond Giske seg fra alle verv vinteren 2018. Saken har vært opprivende for partiet i over ett år - og først denne helgen skal partiet velge en ny nestleder.

Til angrep på høyresiden

I politisk kvarter på NRK torsdag morgen hadde Støre varslet at han kom til å gå på talerstolen uten manus - han åpnet landsmøtetalen med å fortelle om sitt nære forhold til moren, som er på aldershjem.

les også Høyre går mest tilbake i fersk måling

Derfra var veien kort til å gå til frontalangrep på regjeringen i det som er en av Aps viktigste saker i valgkampen: Kampen mot ufrivillig deltid.

– Hva er svaret fra NHO? Høyre? Frp? Venstre? KrF? Ha’kke råd. 25 milliarder kroner i skattekutt – da har de råd. Ny fregatt – da vil de bryte handlingsregelen. Men en skikkelig og rettferdig pensjon for Christel. Da har vi ikke råd. Sånn kan vi ikke ha det. Den uretten må vi rette opp, sier han.

Hele, faste stillinger er det kommunevalget handler om, ifølge partildederen.

PÅ «HEIMEBANE»: - Og der Høyre har sine milliardærer, har vi hverandre, sier Jonas Gahr Støre i sin landsmøtetale. Han mener Arbeiderpartiet spiller på hjemmebane i Norge. Foto: Helge Mikalsen / VG

Støre trakk frem rettssaken mellom 24 omsorgsarbeidere og det private selskapet Aleris. Med Fagforbundet i ryggen har de saksøkt selskapet for å ha blitt leid inn som selvstendige næringsdrivende, fremfor å bli ansatt som ordinære arbeidstagere. Dette er resultatet av Høyre-politikk, mener Støre:

– Resultatet av å redusere antall stillinger i Arbeidstilsynet. Resultatet av å gjøre det dyrere hvert år å være organisert. Resultatet av å stemme nei når vi i Stortinget foreslår 30 tiltak for å bekjempe sosial dumping. Resultatet av å slepe beina etter seg når vi skal innføre strengere regler for innleie, sier han.

les også Advarer Arbeiderpartiet mot å droppe hjemmeleksene

Vil satse på seks næringer

Støre sier velferd blir det viktigste for Arbeiderpartiet i kommunevalgkampen. Han kritiserer høyresiden for privatisering, og for behovsprøving - der for eksempel gratis kjernetid i SFO kan tilbys de under en viss inntektsgrense, men ikke alle.

På arbeiderpartiets landsmøte ligger det an til å bli diskusjon om båda gratis skolemat, gratis SFO/AKS og gratis barnehage.

– Det er jo absurd at de vi bryr oss mest om, de vi bekymrer oss mest for: Ungene våre når de er på skolen, foreldrene våre når de blir gamle, de skal spise dårligst. De skal få den kjipeste maten. Altfor mange av ungene våre spiser ikke frokost eller matpakke på skolen, sier han.

Støre sier også at Arbeiderpartiet vil peke ut seks store næringsprosjekter de vil satse på fremover: Skipsfarten, kraft, skogen, olje og gass, karbonfangst og lagring og flytende havvind.

Det kan minne om et av vedtakene fra SVs landsmøte, der partiet bestemte seg for å velge ut tre store nasjonale næringsprosjekter, med utgangspunkt i at petroleumsnæringen må omstilles.

les også LO-topp vil verne Lofoten - men ikke i år

En av de mest konfliktfylte sakene på Arbeiderpartiets landsmøte, kan bli oljekompromisset fra 2017. Kompromisset vakler: Ifølge VGs opptelling sier et flertall av delegatene nei til konsekvensutredning i hele LoVeSe, Nordland VI inkludert.

Det vil også bli diskusjon om hvorvidt Norge skal tilslutte seg FNs atomvåpenforbud.

Publisert: 04.04.19 kl. 13:13 Oppdatert: 04.04.19 kl. 13:41