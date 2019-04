LETER ETTER TO: Politiet har fått vitnebeskrivelser av to mulige gjerningspersoner. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Mann skutt på åpen gate i Oslo

Politiet jakter to mulige gjerningsperson etter at en mann i begynnelsen av 30-årene fikk et skudd i foten i morgentimene torsdag.

Politiet fikk melding om at én person var skutt i foten 06.56 torsdag. Fornærmede er fraktet til sykehus uten kritiske skader, opplyser politiet på Twitter.

– Vi har vitneopplysninger om at to personer har løpt fra stedet, og vi søker etter disse i området, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, til VG.

Hendelsen skal ha skjedd på åpen gate på Nedre Grünerløkka i Oslo.

– En av våre hypoteser er at dette ikke var et tilfeldig møte mellom personene, sier Hekkelsrand.

Han forteller at politiet jobber bredt og forsøker å innehente tekniske bevis, blant annet video fra overvåkingskameraer i området. Politiet jobber parallelt med vitneavhør.

– Vi har en veldig vag beskrivelse av gjerningsmennene. Det skal dreier seg om to somaliere som var kledd i mørke klær og som løp fra stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

AVHØRER VITNER: Politiet jobber med å avhøre vitner, samtidig som de gjør tekniske undersøkelser. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

