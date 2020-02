Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Isaksen om Nav-avslag til svaksynte Birgitte: – Jeg er åpen for regelendringer

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er åpen for å endre på reglene omkring hjelpemidler til ansatte i varig tilrettelagt arbeid som skal hospitere i ordinære jobber. Men han trenger mer fakta på bordet først.

Nå nettopp

VG skriver i dag om svaksynte Birgitte Falck-Jørgensen som jobber i Empo TV, en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer som får eller i nær fremtid forventer å få innvilget uføretrygd.

Da Birgitte fikk tilbud om hospiteringslass som journalist, måtte hun takke nei til jobben da Nav ikke ville gi henne de nødvendige synshjelpemidlene hun trenger til jobben.

I spørretimen på Stortinget onsdag formiddag ble arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) utspurt av stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) om hvordan VTA-bedrifter kan nå målet om å ha flere deltagere utplassert i ordinære jobber, når deltagerne ikke får de hjelpemidlene av Nav som de trenger.

– Dette høres ut som en helt reel problemstilling, og derfor må vi se nærmere på dette. Det kan hende at det her er et skjæringspunkt i reglene hvor det ikke helt henger i hop, sier Isaksen til VG etter høringen og legger til:

– Gjelder dette mange? Er det noe vi ikke har sett? Det må vi finne ut av. Men jeg er også åpen for at vi kanskje må endre på reglene.

BIRGITTE FALCK-JØRGENSEN: Birgitte er svaksynt og jobber i en VTA-bedrift (Empo TV). Da hun fikk tilbud om utplassering i Oppegård Avis, fikk hun avslag fra Nav på støtte til hjelpemidler som er helt nødvendig for at hun kan utføre jobben Foto: GORAN BOHLIN / VG

– Må ha fakta på bordet først

Hovedregelen i dag er at hjelpemidler til bruk i ordinært arbeidsliv til personer som mottar uføretrygd, ikke blir gitt. Derimot kan hjelpemidler bli gitt dersom hjelpemidlene vil føre til at uføretrygden faller bort eller blir redusert.

I det aktuelle tilfellet til Birgitte Falck-Jørgensen kan Nav dermed ikke gi henne de hjelpemidlene hun trenger til en hospiteringsplass i Oppegård Avis.

– Hvis det legges fram en plan som viser at hun ved hjelp av hjelpemidler kan komme delvis ut i lønnet arbeid slik at trygden reduseres, så er det muligheter for at vi kan gi hjelpemidler på arbeidsplassen, forklarer Bente Kaldheim, avdelingsdirektør i Nav Hjelpemiddelsentral Oslo.

Stortingsrepresentant Moflag, som tok saken til Stortinget onsdag formiddag, er sterkt kritisk til denne lovgivningen. Hun ber derfor Isaksen om å se på om mennesker i VTA bør kunne få rettigheter til å også ha hjelpemidler til en praksisplass.

– Det er en god problemstilling, og jeg kommer derfor til å be Arbeids- og velferdsdirektoratet til å samle informasjon og fakta om hvor mange det dreier seg om, om det er et problem de ofte får tilbakemeldinger om, om det muligens er to regelverk her som skurrer litt, og så bruke dette som et utgangspunkt til en vurdering om hvorvidt vi skal endre regelverket, sa Isaksen under spørretimen og la til:

– Jeg er åpen for at det kan skje, men vi må ha fakta på bordet først.

TIL STORTINGET: Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) utspurte Isaksen om hvordan VTA-bedrifter kan nå målet om å ha flere deltagere utplassert i ordinære jobber, når deltagerne ikke får de hjelpemidlene av Nav som de trenger. Foto: BERNT SØNVISEN / ARBEIDERPARTIET / FLICKR

– Isaksen åpnet døren sin

Moflag sier hun er fornøyd med svarene fra arbeids- og sosialministeren etter spørretimen.

– Jeg er glad for at ministeren erkjenner at dette ikke er bra og kommer til å følge han opp på det han sier. Det er et positivt signal og vi skal følge med videre, sier Moflag.

Også Birgitte Falck-Jørgensen, som var til stede under spørretimen onsdag, sier at hun er fornøyd med dagen.

– Her har tydeligvis ikke brukere og enkeltindivider vært med på å sette reglene. Det mangler at hver enkelt beslutningstager i velferdsdirektoratet møter individer, enten over Skype eller fysisk. Jeg forlanger ikke at byråkratene i Nav skal komme ut til hver enkelt bruker, men at de åpner opp døren, sier Falck-Jørgensen og legger til:

– Jeg ble emosjonelt påvirket fordi Tuva fikk et positivt svar. Og Isaksen åpnet opp døren sin.

– Så du er fornøyd?

– Ja, jeg er glad, tilfreds og fornøyd.

HER kan du lese saken om Birgitte Falck-Jørgensen

Publisert: 12.02.20 kl. 14:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser