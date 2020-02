OPPGITT: Tidligere håndballspiller og advokat i TV 2, Randi Gustad. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Shorts og jenteidrett irriterer meg grenseløst

Tidligere håndballspiller Randi Gustad ønsker en større debatt rundt utstyr til jenter i idretten.

Nå nettopp

Klubbstyret til Lillesand IL besluttet under sitt årsmøte onsdag å ikke lytte til et innspill fra klubbens kvinnelige spillere om å bytte ut de hvite shortsene klubben bruker – et forslag som ble videreformidlet av ledelsen for både fotball- og håndballgruppa.

De hvite shortsene blir gjennomsiktige når de er våte. Jentene hadde sagt ifra om at shortsene skaper problemer under menstruasjon, og at de ikke føler seg komfortable under treninger og kamper.

Saken har vekket reaksjoner hos tidligere håndballspiller og advokat i TV 2, Randi Gustad.

Hun skriver på Twitter at «shorts og jenteidrett» irriterer henne grenseløst.

«Det jeg lurer på med denne saken er hvilken utstyrsleverandør Lillesand IL bruker. Har klippet i guttemodeller gjennom hele livet fordi det visstnok ikke har vært lønnsomt å produsere kvinne- passform», fortsetter innlegget.

– Må tilpasses begge kjønn

– Det er kanskje litt banalt, men dette er noe som opptar meg veldig, sier hun til VG.

– Håndball og fotball er store idretter for begge kjønn i Norge. Men det er fortsatt hovedsakelig guttemodeller å velge mellom, utdyper hun.

Gustad forteller at hun ikke er så opptatt av fargen på shortsen, men ønsker en større debatt rundt hvilket utstyr som er tilgjengelig for jenter i idretten.

Da hun selv spilte på landslagsnivå, måtte de bruke herreshortser.

– Jeg måtte klippe ut foret i shortsen for at den skulle passe bedre. Flere satt i garderoben og klippet sammen. Sånn er det i fotball også. Noen utstyrsleverandører har muligens egne jentekolleksjoner, men i min aktive karrière var det kun Hummel som leverte dette for håndball. Og på breddenivå tror jeg fortsatt det er guttemodeller som er hovedregelen, sier hun.

Gustad forteller at shortsene ofte ble en snakkis blant med- og motspillere, men de ble ofte avfeid da de stilte spørsmål om shortsene. Hun forteller at hun snakket direkte med leverandører som mente at egne jentekolleksjoner ikke var lønnsomt nok.

– Det er helt grunnleggende. Det handler ikke om forfengelighet, men at utstyret legger opp til å prestere best mulig på banen, ikke irritere og stjele fokus. Når jenter kommer i puberteten er ikke herremodellen like egnet. Spillertøyet må tilpasses begge kjønn, sier Gustad.

Bekrefter drakt-diskusjoner

Lars Hojem Kvam, leder for Medie- og kommunikasjonsadvelingen i Håndballforbundet, bekrefter at drakter har vært en diskusjon blant kvinnelige spillere.

– Ja, vi har hatt diskusjoner om shorts i landslagsmiljøene våre. Tidligere har spillerne brukt både hvite, røde og blå draktsett. De siste årene har det imidlertid vært klart vanligst å se håndballjentene spille i blå shorts, uavhengig av om de har hatt på seg rød, blå eller hvit trøye:

– Grunnen til dette er spillernes egne tilbakemeldinger på hvilken shorts de har trivdes best med, forteller han til VG.

Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges fotballforbund skriver i en sms til VG.

– NFF skal være varsom med å mene noe konkret om fargevalg på drakter og shortser til klubbene. Generelt oppfordrer vi likevel klubber til å lytte ekstra godt etter når ungdom ytrer seg om forhold som går på trivsel på fotballbanen.

– Det siste vi trenger i norsk idrett

Høyres idrettspolitiske talsperson, Tage Pettersen, forteller at debatten som har gått i etterkant av saken hos Lillesand IL minner ham om debatten om utstyr til kvinner i militæret på tidlig 2000-tallet.

– Jeg har jobbet 19 år i Forsvaret. Da ble det også en debatt om utstyr i perioden vi jobbet for å rekruttere flere kvinner, denne debatten ligger på omtrent samme nivå, sier han til VG, og legger til.

– Dette er det siste vi trenger i norsk idrett. Skal vi legge til rette for mangfold, ikke minst flere jenter i idretten, må vi sørge for at vi gjør det attraktivt, gøy og respektfullt å delta.

Pettersen mener at saken må tas tak i fra et idrettspolitisk ståsted, og ser på det som et paradoks at kvinnehåndballen har markert seg over herrene, men likevel ikke har fått egne drakter.

– Idretten i Norge må benytte den innkjøpsmakten de har overfor leverandørene, og sørge for at også kvinnelige spillere har det de trenger, understreker han.

Også idrettspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati, reagerer sterkt på saken.

– Det er synd at vi i 2020 må høre om slike eksempler. Her ber kvinnelige idrettsutøvere om at man bytter shortser fordi de blir gjennomsiktelige under spilling, og det tas ikke hensyn til. Jeg synes nesten det er litt skammelig, skriver han i en e-post til VG.

TRIST: Høyres idrettspolitiske talsperson Tage Pettersen beskriver saken i Lillesand IL som trist. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: 14.02.20 kl. 17:07

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser