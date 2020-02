TRYGDETOPP: Andelen av befolkningen i ufør alder nærmer seg toppen fra 2003 og 2004. NAV anslår ny rekord i 2021 i sine prognoser. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Én av ti er uføretrygdet: – Inkluderingsdugnaden ser ut som en flopp

Over ti prosent i Norge mottar uføretrygd. Aps Raymond Johansen gir regjeringen skylden. Heidi Nordby Lunde i Høyre mener derimot at Ap stemmer imot fremskritt.

– Siden uførereformen i 2011 har det vært tverrpolitisk enighet om å gjøre det lettere for folk å kombinere uføretrygd og jobb om man er i stand til det. Hvorfor blir det da færre som gjør nettopp det? spør byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Tallet på personer som får uføretrygd, økte med 13.000 personer i 2019. Det utgjør mer enn én av ti personer i arbeidsfør alder, skrev NAV i en pressemelding fredag.

– Fast-track til uføretrygd

Raymond Johansen tror terskelen for å komme ut i arbeid har blitt høyere de siste årene.

– Norsk økonomi vokser, og det skapes nye jobber, men det gjøres altfor lite for å skape jobber for dem som ikke har utdanning, sier Johansen.

– ÉN I TIMEN: 352.200 personer mottok uføretrygd ved utgangen av 2019. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) poengterer at økningen i antall uføretrygdede under statsminister Solberg, tilsvarer 21 per døgn. – Det er nesten én i timen, sier han. Foto: Frode Hansen

Både i 2019 og 2018 har antallet uføretrygdede i Norge økt med omtrent 13.000 personer. Byrådslederen tror terskelen for å komme ut i arbeid har blitt høyere de siste årene.

– Sett opp mot hva Høyre lovet, fremstår veksten i antall uføretrygdede som et stort paradoks. Veksten har vært femten ganger høyere under dagens regjering. Inkluderingsdugnaden, regjeringens forsøk på å snu trenden, ser ut som en flopp.

– Det var i fjor nedgang i antall personer som går på arbeidsavklaringspenger. Kan ikke noe av økningen forklares med at flere går over fra denne ordningen til uføretrygd?

– Jo, absolutt. Regjeringen har gjennomført omfattende kutt i ordningen. I stedet setter man folk på en fast-track til uføretrygd, svarer Johansen.

Mener Arbeiderpartiet stemmer mot forbedring

Arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde, er uenig med Johansen i at dette er en negativ utvikling.

– Nå får folk raskere og tettere oppfølging av NAV. De som har rett på uføretrygd får med andre ord dette raskere innvilget. Det mener jeg er en bra ting, sier hun.

– Unge som mottar arbeidsavklaringspenger viste seg å ha høyere inntekt enn sine jevnaldrende. Det ga dårlige incentiver for skaffe den kompetansen man trenger inn i arbeidslivet. Ordningen er av forskere blitt kalt et rullebånd ut av arbeidslivet.

Videre trekker Lunde fram at noe av økningen også skyldes at barn som tidligere døde av dødelige sykdommer nå lever lenger, og blir myndige. Da havner de også i kategorien ufør.

– AP STEMMER IMOT: – Arbeiderpartiet stemmer mot alle forslag til endringer som skal sørge for at flere får bedre og tettere oppfølging til å komme seg ut i arbeidslivet, sier Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Hallgeir Vågenes

– Alle er enige om at for mange står utenfor arbeidslivet, og det er bakgrunnen for inkluderingsdugnaden regjeringen har satt i gang, sier hun.

– At Raymond Johansen kritiserer oss for å ikke gjøre noe med problemene er derfor bakvendt. Hans parti stemmer konsekvent mot endringer for å forbedre dagens ordninger, sier hun.

Jobbgaranti for unge

Oslo har med rundt 6 prosent landets laveste andel uføre blant folk i arbeidsfør alder. I distriktene er høyere andelen høyere i distriktene, godt hjulpet av en høyere gjennomsnittsalder.

Samtidig har byrådsleder Raymond Johansen tro på at også tiltak i Oslo er på sin plass.

– Blant annet vil vi som et nytt tiltak garantere jobb, utdanning og opplæring for alle unge under 24 som er i stand til det. Vi har 53.000 ansatte og et budsjett på 77 milliarder kroner, så det skal ikke stå på oss, sier han.

Høyres Heidi Nordby Lunde mener det er bra at Oslo kommune ønsker å bidra til at flere kan jobbe samtidig som de går på uføretrygd. Samtidig mener hun det er mulig takket være regjeringens arbeid på området.

– Det er mulig å kombinere gradert uføretrygd med arbeid, bruke ordninger for lønnstilskudd og tilrettelegging av arbeidsplasser. Vi har også innført ordningen for brukerstyrt personlig assistent, som kan gjøre det enklere for funksjonsnedsatte å fungere i arbeidslivet, sier Lunde.

