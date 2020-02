FULL STOPP: Italia har måttet sette hele byer i karantene på grunn at coronavirus-utbruddet nord i landet. Her blir VG stoppet ved en sperring. Foto: Helge Mikalsen / VG

Derfor fraråder ikke UD reiser til Italia

Utenriksdepartementet sier det er svært uvanlig at de fraråder reiser kun på grunn av en smittesituasjon.

To nordmenn som har vært i Nord-Italia er bekreftet smittet med coronaviruset. Tross det store utbruddet av coronaviruset i Italia, fraråder imidlertid ikke Utenriksdepartementet nordmenn å reise dit. De fraråder bare å reise til Kina.

I denne saken forklarer de hvorfor.

– Våre reiseråd baserer seg ikke på smittefare i seg selv. De er basert på en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen i det bestemte landet eller et område, og normalt innfører vi reiseråd hvis det er snakk om krig, krigslignende tilstander, terrorangrep eller naturkatastrofer som fører til ekstreme situasjoner, skriver pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD i en e-post til VG.

– Så langt klarer Italia å håndtere situasjonen

Folkehelseinstituttet anbefaler folk å ta kontakt med lege på telefon dersom de har symptomer og har vært i et område med varig spredning (som Nord-Italia) de siste 14 dagene. Flere personer som har vært i Nord-Italia den siste tiden sitter nå i hjemmekarantene i Norge.

– UD vurderer kontinuerlig om vi skal innføre reiseråd for et land, påpeker de.

Men understreker samtidig:

– Det er svært uvanlig at vi innfører reiseråd kun på grunn av en smittesituasjon, og da må det være fordi viktig infrastruktur eller landets evne til å gi helsetjenester og å ivareta sikkerheten til egne borgere og besøkende er sterkt svekket. Det er sjelden tilfelle for europeiske land, og vi ser at for eksempel Italia så langt klarer å håndtere situasjonen som har oppstått der på grunn av coronaviruset, skriver Svendsen i UD.

– Vi kan likevel ikke se bort ifra at situasjonen kan forandre seg, også på kort varsel. Det er Folkehelseinstituttet som har ansvar for helsefaglige reiseråd, skriver Svendsen i UD.

Derfor advarer de mot Kina-reiser

Samtidig fraråder UD alle reiser til Kina. Ikke bare Wuhan-provinsen hvor utbruddet startet og har vært størst, men hele Kina.

– Hva er grunnen til det?

– Bakgrunnen for at vi har innført et reiseråd for Kina er blant annet at det er innført restriksjoner i hovedstaden Beijing som innebærer at alle tilreisende pålegges 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst. Flere tiltak kan kommer raskt og på kort varsel flere steder i landet, skriver Svendsen i UD.

Kinesiske myndigheter har innført ganske kraftige tiltak mot coronaviruset. De har stengt veier, jernbanelinjer og flyruter, de har isolert byer, prøver ut desinfisering av pengesedler og blant annet bedt taxisjåfører om å desinfiserer sine drosjer hver dag.

– Det store omfanget av midlertidige restriksjoner gjør at det for øyeblikket er uforutsigbart for norske borgere å reise til Kina, påpeker Svendsen i UD.

– Dette kommer i tillegg til de omfattende tiltakene som lokale og nasjonale myndigheter allerede har innført i flere deler av landet. Derfor fraråder Utenriksdepartementet reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet omfatter ikke Hongkong, Macau eller Taiwan, skriver Svendsen i UD.

Publisert: 28.02.20 kl. 15:19

