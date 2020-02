LURT: Helgheim mener Frp ble ført bak lyset, hvis det stemmer at selvstyremyndigheter kan åpne for å skille mor og barn dersom mødrene blir dømt i straffeprosesser mot utenlandske IS-kvinner. Foto: Fredrik Solstad, VG

Nye opplysninger om IS-kvinner: – Hvis det stemmer har vi blitt ført bak lyset

Frps Jon Helgheim krever at regjeringen legger frem alt de visste om kurdiske selvstyremyndigheters planer om å rettsforfølge IS-medlemmer. Han mener Norge må bidra økonomisk til rettsprosessen.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag skrev VG at kurdiske selvstyremyndigheter i nordøstlige Syria snart vil starte straffeprosesser mot utenlandske IS-kvinner, og for første gang åpner for å skille mødre og barn – hvis mødrene blir dømt.

– Dette er helt ny informasjon om noe regjeringen har avvist tidligere at er mulig. Hvis det stemmer har vi blitt ført bak lyset, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp).

Han var en av forkjemperne for at Frp skulle gå ut av regjering etter at en norsk IS-kvinne og hennes to barn ble hentet hjem i januar – mot partiets vilje.

– De har sagt at man ikke bare kunne hente barna. Visste norske myndigheter at dette var en mulighet hele tiden? Hvorfor kommer disse møtene på plass først etter IS-kvinnen er hentet, spør Helgheim.

Han mener dette har vært ukjent for Frp, som satt i regjering da beslutningen om hjemhenting ble tatt i fjor høst.

BLE HENTET: Det var etter at denne kvinnen ble hentet hjem med sine barn at Frp valgte å trekke seg fra regjeringen. Her fra interneringsleiren hun satt i med sine barn. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Mener Norge bør bidra

– Jeg forventer at regjeringen legger frem alt de visste. De må bevise at de har sjekket alle mulighetene som ser ut til å komme på plass. Hvis dette hadde kommet på plass kunne vi reddet barn uten å hente terrormedlemmer til Norge, sier Helgheim.

– Kurdiske selvstyremyndigheter ber om penger og ekspertise. Burde Norge bidra med det?

– Ja, her burde Norge bidra i rikelig monn. Først og fremst for at ofrene i området får mulighet til å straffeforfølge sine overgrepsmenn og -kvinner.

Det har Norge forhindret ved å hente hjem en IS-kvinne, mener Helgheim.

– Hvis det viser seg at man kunne fått på plass en dom i området der det har skjedd, så er dette en skandale.

Frps innvandringspolitiske talsmann ber sine tidligere regjeringspartnere om å åpne pengesekken.

– Her bør det være veldig aktuelt å bruke bistandsmidler til kurdiske selvstyremyndigheter så de får gjennomført rettsforfølgelse og straff av disse fremmedkrigerne, både menn og kvinner, sier Helgheim.

– Tydelig humanitært grunnlag

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet møtte denne uken representanter for de kurdiske selvstyremyndigheter i nordøstlige Syria i Oslo.

– Hjemhentingen i januar ble gjennomført på et tydelig humanitært grunnlag, fordi vi fryktet sykdom hos det ene barnet. Vi kjenner kun til et par tilfeller hvor lokale myndigheter skal ha tillatt medisinsk evakuering fra Al Hol av barn som har hatt en livstruende tilstand, uten at resten av familien fulgte med. I disse tilfeller har det foreligget et samtykke fra en forelder, sier Halvorsen til VG.

Han sier det først er i løpet av de siste to ukene at norske myndigheter har hørt noe konkret om de eventuelle domstolene.

– Det har så langt ikke vært noen rettssaker mot utenlandske kvinner med tilknytning til Isil som vi kjenner til, og det kan ta lang tid før en slik domstol er etablert. Det er videre mange utfordringer knyttet til en eventuell lokal domstol, både juridiske og politiske, understreker han.

Publisert: 14.02.20 kl. 07:19 Oppdatert: 14.02.20 kl. 08:05

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser