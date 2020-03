Nye tall: Totalt 19 corona-smittede i Norge

Ytterligere fire personer har testet positivt for coronaviruset, og dermed er det totalt 19 personer som er smittet av viruset i Norge.

Oppdatert nå nettopp

Denne saken blir oppdatert fortløpende!

Folkehelseinstituttet opplyser at tolv av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus. Seks av tilfellene er i Bergen, og ett i Tromsø.







Ifølge Folkehelseinstituttet har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. Alle de smittede er hjemmeisolert og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.

Bli oppdatert: Ti spørsmål og svar om viruset

En av de smittede er en lærer ved Etterstad videregående skole i Oslo. Det bekrefter rektor Elin Stavrum til VG tidligere søndag.

VG har snakket med den smittede læreren, som hverken er syk eller har symptomer, og ikke har behov for å tilføye noe mer.

– Skolen holder åpent som vanlig i morgen mandag. Det er ingenting som gjør det nødvendig å holde stengt, sier rektoren.

Coronavirus og smitte hos barn: Dette vet vi

VG har sett en SMS som er sendt ut av rektor, hvor det blant annet står at de har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, og at «rådet derfra er å leve som normalt, følge smitteråd, kontakte fastlege ved symptomer og følge råd som blir gitt fra FHI».

Områdedirektør Geir Bukholm i folkehelseinstituttet forteller at det foreløpig virker som at viruset i liten grad smitter mellom barn og fra barn.

Likevel sier han et smitteutbrudd kan få konsekvenser for rådene for skoler og barnehager.

– Hvis det blir smitte blant ansatte, i hvordan grad er disse institusjonene videre smittespredere. Der er denne situasjonen at med dette viruset skiller seg fra influensa der barn er smittesprederne.

Publisert: 01.03.20 kl. 17:59 Oppdatert: 01.03.20 kl. 18:38

Mer om Corona-viruset Norge

Fra andre aviser