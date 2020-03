Erna Solberg om coronaviruset: – Verden må ikke stoppe opp

HØYRES HUS (VG) I sin tale til Høyres sentralstyremøte fastslår statsminister Erna Solberg at alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil.

– Vi har sett dette tydelig de siste dagene, sier hun og sikter til det nye coronaviruset. Så langt er 17 mennesker i Norge bekreftet smittet.

Solberg påpeker at Norge er et lite land som er helt avhengig av at internasjonalt samarbeid eksisterer og fungerer, også samarbeid som ivaretar liv og helse - fordi norsk helse er direkte påvirket av forhold utenfor våre landegrenser.

– For Norge med en åpen økonomi, er internasjonal helseberedskap avgjørende for å dempe konsekvensene smittsomme sykdommer har på oss.

Hun trekker frem FNs tredje bærekraftsmål: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

Statsministeren understreker at den siste tiden også viser hvor viktig det er at det er bygge opp en god primærhelsetjeneste for alle mennesker i verden.

Hun legger også til:

– Og at de har råd og mulighet til å benytte seg av dem.

Ser allerede økonomiske konsekvenser

I talen sier Solberg at det kan bli en krevende situasjon å håndtere fremover og at vi allerede ser de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av coronaviruset:

Verdensmarkedet for medisinsk beskyttelsesutstyr har sluttet å virke.

Annen produksjon av varer og tjenester kan bli påvirket av situasjonen i Kina.

Børsene faller.

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg, oppfordrer statsministeren.

– Det er å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbart enn vårt eget. Verden må ikke stoppe opp på grunn av frykt.

Trygg på at Ullevål gjør det de kan

Den pågående smittesituasjonen blant ansatte på øyeavdelingen på Ullevål sykehus trekkes også frem av statsministeren:

– De siste dagene har vi sett at også helsepersonell er utsatt for smitte både i fritiden og i arbeidssituasjonen.

Solberg sier at dette er ekstra vanskelig fordi det kan gi smitte til sårbare pasienter og svekke helsetjenestens tilbud til pasientgrupper.

Fredag kveld ble det kjent at en ansatt ved avdelingen har fått påvist viruset etter en ferietur i Nord-Italia. Totalt fem ansatte har nå fått påvist covid-19-viruset.

– Jeg er trygg på at Oslo Universitetssykehus nå gjør det de kan for å håndtere den vanskelige situasjonen som er oppstått, men hendelsen på øyeavdelingen minner oss om at epidemier kan gjøre også et robust samfunn mer sårbart, sier Solberg i talen.

Besøkte Ullevål fredag

Statsministeren har selv, på fredag, besøkt Ullevål sykehus for å bli orientert om beredskapen og tiltakene de har iverksatt for å følge opp de som er smittet og de som har mistanke om smitte.

PÅ BESØK: Erna Solberg og helseminister Bent Høie (H) fikk omvisning på Ullevål sykehus før helgen. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun sier at hun da selv fikk se at Norge har en god helsetjeneste som er godt rustet og godt trent til å håndtere slike situasjoner.

– I Norge har vi vært forberedt på at coronaviruset ville komme.

Solberg oppfordrer folk til hygienetiltak som å vaske hendene og hoste i albuen i solidaritet med dem som trenger helsetjenesten mest.

– For de aller fleste er ikke coronaviruset en farlig sykdom. Men for noen vil den være det, sier hun.

– Vi må ikke komme i en situasjon som gir helsetjenesten vår en unødvendig belastning. De som faktisk er syke og trenger behandling og akutt hjelp, må få det og har prioritet. Det er et ansvar for oss alle å gjøre det vi kan for ikke å spre sykdommen.

36 millioner til vaksineforskning

Statsministeren fastslår at Norge skal fortsatt være en viktig og aktiv bidragsyter til den internasjonale helseberedskapen.

Hun trekker frem at Norge har bevilget 36 millioner kroner for at CEPI (den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier) skal kunne forske frem en vaksine.

I tillegg har Verdens helseorganisasjon fått 10 millioner kroner til sin humanitære innsats mot coronaviruset.

– Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å sikre global beredskap og handle sammen, og Norge skal være en av pådriverne i dette arbeidet, sier Solberg.

– At flere land samarbeider, er en måte å beskytte oss selv.

Publisert: 01.03.20 kl. 14:35

