Studenter mister praksis på grunn av coronaviruset

Elleve studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge får ikke fullført praksisperioden sin fordi de har vært i Italia. Det er fortsatt uklart hva som vil skje med studieløpet deres.

Elleve studenter på barnehagepedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge kom tirsdag hjem til Norge etter å ha fått praksisen sin i Italia avbrutt. Barnehagene lå i smitteutsatte områder, og ble stengt.

Nå må studentene fortsette praksisperioden hjemme i norske barnehager, men ledergruppen ved universitetet har bestemt at dette må utsettes.

– Vi har satt som prinsipp ved universitetet at hvis noen har vært i områder med kjent smitte, ønsker vi ikke at de med en gang skal ut i praksis der de møter sårbare grupper, sier kommunikasjons- og markedsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge Reidun Mangrud.

Praksisperioden avsluttes i midten av mars, og studentene vil ikke få mulighet til å gå ut i praksis innen det, sier Mangrud.

– Når får studentene da mulighet til å fullføre praksisen sin? Blir studieløpet utsatt?

– Studentene skal ikke bli forsinket i sitt studieløp. Vi arbeider med å lage en plan for dette.

Hun opplyser om at det ennå ikke er nedfelt noen retningslinjer ved universitetet, men at de følger helsemyndighetenes råd.

– Du skal ta kontakt med lege om du vet du har vært i kontakt med syke og føler deg dårlig, så det er ingenting som tilsier at de ikke skal kunne møte opp til forelesninger. Men praksisperioden blir noe annet, sier Mangrud.

Flere nordmenn i karantene

Det siste døgnet har det stadig kommet nye opplysninger om nordmenn som sitter i karantene etter å ha vært i virusutsatte områder. Ved Horten videregående skole, bare noen kilometer fra universitetet, er tre lærere og én elev i karantene.

– Lærerne har vært i Italia i regi av skolen. De opplevde at flere av de andre deltagerne ble beordret hjem og at det faglige programmet ble avkortet som en følge av tiltak Italia innførte. De ringte oss tirsdag kveld for å konsultere oss om situasjonen, sier rektor Gisle Birkeland ved skolen til VG.

Han forteller at lærerne sitter i karantene etter råd fra beredskapsledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune som er sendt ut til skoleledelsen. Eleven har ikke vært i Italia i regi av skolen, men på vinterferie privat.

– I samråd med kommuneoverlege, er det bestemt at denne eleven får hjemmeundervisning. Vi bruker moderne teknologi og vil gi eleven et godt tilbud, sier Birkeland.

Kommuneoverlege Niels Kirkhus i Horten kommune forteller at lærernes karantene ikke er noe han har vært involvert i, men at han er kjent med at skolene har rådet sine ansatte til dette:

– Disse personene er i karantene fordi de har vært i områder som er rammet av viruset. Noen arbeidsgivere velger dermed å være ekstra påpasselige og råder sine ansatte til karantene, sier Kirkhus til VG.

Kirkhus ønsker ikke å kommentere elevens tilfelle, men sier på generell basis at personer som er syke etter å ha besøkt områder med smitterisiko, bør holde seg hjemme til situasjonen er avklart med lege.

I Tromsø og Mo i Rana er til sammen to personer satt i karantene, mens det i Sauda kommune i Rogaland er satt tre husstander i karantene. I Oslo er det rapportert om 50 personer som holder seg i karantene til de får svar på prøvene.

Publisert: 27.02.20 kl. 13:55

