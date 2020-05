KRITISK: John Christensen leder Tax Justice Network fra Storbritannia. Her er Oljefondets kontorlokaler i London Foto: Justin Griffiths-Williams / JXW / Jørgen Braastad, VG

Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme

Den nye oljefond-sjefen Nicolai Tangen (53) fikk store skattelettelser i Storbritannia ved å gi private gaver til stiftelsen han selv opprettet.

Nå nettopp

– Utnevnelsen av noen til å lede Oljefondet som er involvert i en pågående tvist med britiske skattemyndigheter, og som tilsynelatende har skapt komplekse strukturer med tilhold i beryktede offshore skatteparadiser, vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme, sier økonom og skatteekspert John Christensen, leder av Tax Justice Network (TJN) i London til VG.

Christensen bodde selv i skatteparadiset Jersey på 90-tallet og arbeidet som økonomisk rådgiver for myndighetene. Erfaringene med finanssektoren og hemmeligholdet gjorde at han etablerte Tax Justice Network, som i dag jobber globalt mot hemmelighold og har kontorer i flere land.

Påtroppende oljefond-sjef i Nicolai Tangen (53) har de siste 15 årene bygget opp hedgefondet AKO Capital i London. I april avslørte VG at Tangen spanderte luksusreise og opphold for norske samfunnstopper i USA.

I ettertid ba flere offentlige tjenestepersoner om at institusjonen deres tok regningen. Andre rapporterte det inn som gave til Skatteetaten.

SKAL VURDERE: Julie Brotkorp og representantskapet i Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen, VG

Christensen har lest redegjørelsen til representantskapet i Norges Bank, som inneholder flere brev og rapporter, deriblant en redegjørelse om Tangens skattemessige forhold fra rådgivningsfirmaet TaylorWessing.

– Dokumentet bekrefter at Tangen har drevet sine forretninger gjennom en sammensatt struktur med flere jurisdiksjoner som spenner over mange skatteparadiser, som Jomfruøyene, Caymanøyene, Dublin, Guernsey og Jersey, sier Christensen.

Flere av skatteparadisene er rangert høyt på organisasjonens liste over hemmelighold.







VAKKERT OG SKATTEFRITT: Skatteparadis som Caymanøyene brukes av mange internasjonale selskaper.

Store skattelettelser

Tangen har tjent flere milliarder kroner som hovedeier og forvalter i AKO Capital. I fjor var han inne på Sunday Times topp 20-liste over rike hedgefundforvaltere. I brevet fra Tangens juridiske rådgiver forklares det hvordan han har unngått inntektsskatt ved å gi gaver som kan trekkes fra på skatten:

«Du har i hovedsak gitt slike gaver til AKO Foundation (...) Disse gavene har gjort det mulig for deg å få betydelige lettelser fra inntektsskatt i Storbritannia, som du ellers ville ha lidd under i forbindelse med din fortjeneste.»

Fondet ble etablert i 2013 av Tangen selv og han er styrets leder. Fondet har så langt mottatt gaver for tre milliarder kroner og er involvert i en rekke prosjekter verden rundt.







OMSTRIDT: I midten er de gamle siloene som skal bli kunstsenter i Kristiansand med mange av Tangens bilder. Kunstsiloen har vært et stort samtaleemne i flere år i byen.

Christensen sier følgende om organiseringen av AKO Capital og Tangens fond AKO foundation:

– Strukturer av denne typen skapes nesten alltid for å unngå skatt på inntekt, kapitalgevinst, formue eller arveavgift. Bruken av veldedige stiftelser er også i samsvar med å dra størst mulig utbytte av de tilgjengelige skattelettelsene som gis i Storbritannia, sier Christensen.

Stor skattetvist

Forrige uke avdekket VG at Tangen, hans partnere i AKO Capital og selskapet er i en skattetvist med britiske myndigheter.

BRITISKE SKATTEMYNDIGHETER: Her Majesty Revenue and Customs (HMRC) har rettet krav mot Tangen og flere partnere i selskapet hans AKO Capital. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire / NTB scanpix

Tangen uttalte til VG at den dreier seg om flere hundre millioner kroner for hans del, men vil ikke oppgi konkrete tall for hva han eller partnere har fått av krav fra myndighetene. Kravene gjelder årene 2012 til 2014.

I brevet fra Tangens juridiske rådgiver står det at slike tvister med britiske skattemyndigheter i Storbritannia er «vanlige.» Det samme har Norges Bank og Tangen fremholdt overfor VG.

– Jeg ser ting litt annerledes: Det oppstår ofte konflikter mellom britiske skattemyndigheter og kommersielle organisasjoner, fordi sistnevnte skaper svært komplekse og kunstige strukturer som ikke har noe, eller lite, grunnlag i økonomiske realiteter. Den viktigste hensikten er å unngå å betale skatt i Storbritannia, sier Christensen.

– Reiser viktige spørsmål

– Det er lite sannsynlig at disse ordningene har blitt benyttet til skattesvik. Mer sannsynlig er formålet skatteunngåelse. Det reiser likevel viktige spørsmål om etikk og om en slik person er egnet til å ha ansvar for en av de største offentlige investeringsfondene i verden, sier Christensen.

Oljefondet har i dag verdier for over 10.000 milliarder kroner og er blant verdens største pengebinger.

DAGENS ORGANISERING: Slik er AKO, fondene og eierskapet organisert i dag. Foto: Faksimile

I en kommentar viser presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank til at Hovedstyret ikke har funnet noen forretningsmessige disposisjoner hos Tangen som strider mot de prinsippene om skatt og åpenhet Oljefondet forventer at selskap det investeres i skal følge.

– AKO Capital er underlagt britisk regulering og tilpasset sitt bonussystem deretter. Den pågående saken handler om skattemessige konsekvenser av denne regeltilpasningen, skriver Molberg til VG.

les også Sanner fikk ikke vite om Tangens skattetvist

– Utviser liten tillit til staten

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i den norske avdelingen av TJN, sier planene i dokumenter Tangen har levert Norges Bank vil redusere skatteregningen hans i Norge.

Sigrid Klæboe Jacobsen Foto: TJN

– Tangen har sagt han er opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Men utviser oppsiktsvekkende liten tillit til staten. Han mener opplagt at han er best skikket til å avgjøre hvor pengene hans gir mest nytte, altså gjennom privat veldedighet heller enn skatt til fellesskapet, sier Klæbo.

Tangen og Norges Bank er forelagt kritikken fra Christensen og Jacobsen og svarer på enkelte punkter.

Tangen: – Stolt

I tillegg til Tangens eierandel i AKO Capital har han også en stor personlig formue, som skal flyttes tilbake til Norge.

– Jeg flytter alle mine midler tilbake til Norge og betaler min formuesskatt med glede. Jeg estimerer denne til a være ca. NOK 60 – 70 millioner, skriver Tangen til VG.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

– Jeg har stor tillit til staten, det er jo akkurat derfor jeg tar jobben i Oljefondet, understreker Tangen overfor VG.

Han trekker fram at stiftelsen støtter en rekke veldedige prosjekter innen utdanning, kunst og klimaendringer.

– Når vi har tilført stiftelsen de siste midlene, vil jeg ha tilført totalt fem milliarder kroner. Vi har hovedvekt på å støtte utdanning av kvinner i utviklingsland, men vi har også programmer for vanskeligstilte barn i England. AKO Foundation er noe av det jeg er aller mest stolt av i livet mitt.

Tangen opplyser til VG at det ikke er ilagt straffeskatt i saken mellom ham og britiske myndigheter.

– Ikke en legitim erstatning

Christensen sier til VG at stadig flere briter generelt reagerer på at rike personer bytter ut inntektsskatt med gaver til formål de selv foretrekker.

– Filantropiske utbetalinger til kunst og utdannings-organisasjoner blir ikke sett på som en legitim erstatning for å betale skatt. COVID-19-pandemien har vist hvordan nasjonale helsesystemer er utarmet for ressursene de trenger for å beskytte menneskers helse, sier Christensen.

Professor: – Intet klanderverdig

Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap på Handelshøyskolen BI, sier til VG at han ikke regner forholdene som har kommet fram som diskvalifiserende for Tangen.

– Det er mange som har uavklarte skattesaker, og hvis den ikke involverer straffeskatt så ser ikke jeg ut fra det vi vet nå, at den innvirker på Tangens egnethet som Oljefond-sjef, sier Onstad til VG.

– At det pågår en sak hos britiske skattemyndigheter er i seg selv ikke ekstraordinært. Ut fra det lille jeg har lest og forstått av saken, står det intet som tilsier at man kan si at Tangen har handlet klanderverdig. En milliardær som er aktiv investor, vil ha kompliserte eierstrukturer og vel ofte løpende saker i forhold til skattemyndighetene. Siden sakene ofte er kompliserte, kan avklaring ta lang tid.

– Det er mange grunner til å bruke skatteparadis, understreker Gjems-Onstad.

– At man har selskaper og investeringer i skatteparadis er ikke i seg selv diskvalifiserende. Det kan være andre gode grunner til å bruke dem enn å spare skatt, for eksempel har slike land gjerne et enkelt regelverk å forholde seg til.

Publisert: 05.05.20 kl. 15:34

Fra andre aviser