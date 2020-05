Manshaus avbrutt av dommeren»: – Dette er ikke en talerstol

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus snakker i retten om at han mener det pågår «et folkemord» på det europeiske folk.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg skal nå forklare litt vedrørende hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort og hva som har motivert meg til å aksjonere. Alle som ønsker å forstå dette er nødt til å lese manifestet til Tarrant, sier Philip Manshaus i retten.

22-åringen er tiltalt for å ha skutt og drept sin stesøster i deres felles hjem i Bærum og for angrepet på Al-Noor-moskeen på Skui. Der skjøt han seg inn, men ble overmannet av flere medlemmer på innsiden.

Han har selv forklart at han ble inspirert av Brenton Tarrant, terroristen som drepte 50 mennesker i angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars 2019.

Under rettssakens første dag i Asker og Bærum tingrett er Manshaus kledd mørk dress, hvit skjorte og mørkt slips. Han forklarer seg rolig fra vitneboksen.

Foto: Lise Åserud

Fornekter Holocaust

Ganske raskt begynte han å snakke om andre verdenskrig og holocaust, som han omtaler som «en myte».

Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under krigen. I perioden 1938–1945 ble seks millioner jøder drept. Det er det best dokumenterte folkemordet i historien.

– Vi som stiller oss kritiske til at Holocaust noensinne har skjedd, bestrider ikke at det fantes konsentrasjonsleirer, heller ikke at jøder, sammen med andre utlendinger, kommunistiske revolusjonære og krigsfanger ble fraktet til disse leirene. Det vi bestrider er at 6 millioner jøder ble drept i systematisk folkemord ved hjelp av dødsdusjer, sier Manshaus.

Stanset av dommeren

Etter om lag et kvarter ble Manshaus avbrutt av dommer Annika Lindström.

– Det har vi oppfattet. Nå har vi hørt mye om akkurat dette, sa hun.

22-åringen fortsatte imidlertid på sin forberedte forklaring.

– Jeg kommer til poenget, sier han og fortsetter å snakke i nedsettende ordelag om jøder. Han sier også at han mener homofili er en sykdom, at det å være «født i feil kropp er en annerkjent sinnslidelse.

Senere ble han stanset igjen.

– Dette er ikke en talerstol. Du har redegjort for din oppfatning. Jeg vil minne om at du avgir forklaring for retten, det er vi som er tilhørerne, sier Lindström.

Etter femti minutter erklærte Manshaus seg ferdig med sin frie forklaring. Han nevnte ikke handlingene han er tiltalt for med et ord.

Manshaus nekter straffskyld. Han erkjenner at han gjennomførte handlingene, men hevder at han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

Publisert: 07.05.20 kl. 10:47 Oppdatert: 07.05.20 kl. 11:07

Fra andre aviser